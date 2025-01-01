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Симфония Оззи Осборн и мировые рок хиты с АСО-оркестром
Киноафиша Симфония Оззи Осборн и мировые рок хиты с АСО-оркестром

Симфония Оззи Осборн и мировые рок хиты с АСО-оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийное Симфо-Рок-Шоу: Вечер Памяти о Легендах Рока

Приглашаем вас на уникальное Мультимедийное Симфо-Рок-Шоу, посвященное «Великому и Ужасному» Оззи Осборну и другим иконографическим рок-звездам. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников рок-музыки и симфонического звучания!

Программа вечера

В программе шоу прозвучат лучшие рок-хиты, которые вошли в историю музыки. В числе исполнителей:

  • Ozzy Osbourne (Black Sabbath)
  • Nirvana
  • Slipknot
  • Queen
  • Metallica
  • Muse
  • Led Zeppelin
  • ACDC
  • Rammstein
  • System Of A Down

Неповторимая атмосфера

Готовьтесь к великолепному звуку, который создаст АСО-оркестр, а также к зрелищному шоу с морем света и дыма. Огромный мультимедийный экран добавит динамики и яркости каждому номеру.

Специальные моменты

Это не просто концерт — это вечер памяти, где вы сможете петь вместе с оркестром. Уникальная атмосфера единения с музыкой и другими зрителями сделает этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Ждем вас на Мультимедийном Симфо-Рок-Шоу, где история рок-музыки оживет в симфоническом звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 20 сентября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
19:00 от 1700 ₽
Краснодар, 24 сентября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 4 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 25 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1700 ₽

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