Симфония Оззи Осборн и мировые рок хиты с АСО-оркестром

Мультимедийное Симфо-Рок-Шоу: Вечер Памяти о Легендах Рока

Приглашаем вас на уникальное Мультимедийное Симфо-Рок-Шоу, посвященное «Великому и Ужасному» Оззи Осборну и другим иконографическим рок-звездам. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников рок-музыки и симфонического звучания!

Программа вечера

В программе шоу прозвучат лучшие рок-хиты, которые вошли в историю музыки. В числе исполнителей:

Ozzy Osbourne (Black Sabbath)

Nirvana

Slipknot

Queen

Metallica

Muse

Led Zeppelin

ACDC

Rammstein

System Of A Down

Неповторимая атмосфера

Готовьтесь к великолепному звуку, который создаст АСО-оркестр, а также к зрелищному шоу с морем света и дыма. Огромный мультимедийный экран добавит динамики и яркости каждому номеру.

Специальные моменты

Это не просто концерт — это вечер памяти, где вы сможете петь вместе с оркестром. Уникальная атмосфера единения с музыкой и другими зрителями сделает этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Ждем вас на Мультимедийном Симфо-Рок-Шоу, где история рок-музыки оживет в симфоническом звучании!