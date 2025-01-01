Симфония N3 «Земля» Петра Дранги

В концертном зале Зарядье состоится уникальное событие — премьера симфонии, завершающей цикл «Энергия Мира». На сцене выступят выдающиеся артисты: Петр Дранга, Светлана Иванова и Игорь Миркурбанов, а также Российский Национальный оркестр и Государственный Академический русский хор им. А.В. Свешникова.
Симфония состоит из пяти частей, каждая из которых будет предваряться прологами. Эти литературные преамбулы будут основаны на произведениях русских классиков, а также на современных текстах, которые затрагивают тему синергии человека с природой.
Прологи к симфонии будут читать известные актеры театра и кино — Игорь Миркурбанов и Светлана Иванова, добавляя театральную атмосферу к музыкальному произведению.
В симфонии будут использованы русские этнические инструменты, которые гармонично интегрированы в современное симфоническое полотно. Это соединение создает уникальную возможность для слушателей сблизиться с духовными корнями русского народа.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое соединяет в себе традиции и современность!