Симфония N3 «Земля» Петра Дранги

Симфония «Энергия Мира» в концертном зале Зарядье. Петр Дранга, Светлана Иванова, Игорь Миркурбанов, Российский Национальный оркестр и Государственный Академический русский хор им. А.В. Свешникова

В концертном зале Зарядье состоится уникальное событие — премьера симфонии, завершающей цикл «Энергия Мира». На сцене выступят выдающиеся артисты: Петр Дранга, Светлана Иванова и Игорь Миркурбанов, а также Российский Национальный оркестр и Государственный Академический русский хор им. А.В. Свешникова.

Структура симфонии

Симфония состоит из пяти частей, каждая из которых будет предваряться прологами. Эти литературные преамбулы будут основаны на произведениях русских классиков, а также на современных текстах, которые затрагивают тему синергии человека с природой.

Прологи и исполнители

Прологи к симфонии будут читать известные актеры театра и кино — Игорь Миркурбанов и Светлана Иванова, добавляя театральную атмосферу к музыкальному произведению.

Музыкальные особенности

В симфонии будут использованы русские этнические инструменты, которые гармонично интегрированы в современное симфоническое полотно. Это соединение создает уникальную возможность для слушателей сблизиться с духовными корнями русского народа.

Части симфонии

Первая часть: «Аллегро» — написана в форме сонатного Allegro и представляет основные темы всего замысла.

«Аллегро» — написана в форме сонатного Allegro и представляет основные темы всего замысла. Вторая часть: «Адажио» — включает старорусский хор и колокола, повествует об истоках русской Земли и ее метаморфозах.

«Адажио» — включает старорусский хор и колокола, повествует об истоках русской Земли и ее метаморфозах. Третья часть: «Скерцо» — созданная на основе энергетического потока семи камней из различных мест силы России, передает мощь природы.

«Скерцо» — созданная на основе энергетического потока семи камней из различных мест силы России, передает мощь природы. Четвертая часть: «Пастораль» — позволяет соприкоснуться с этнической музыкальной общностью, в ней звучат владимирские рожки, а партию аккордеона исполнит сам Петр Дранга.

«Пастораль» — позволяет соприкоснуться с этнической музыкальной общностью, в ней звучат владимирские рожки, а партию аккордеона исполнит сам Петр Дранга. Пятая часть: «Финал» — монументальное завершение симфонии для оркестра, хора и этнических инструментов, отражающее все проявления жизни Земли.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, которое соединяет в себе традиции и современность!