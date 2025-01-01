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Билеты
Симфония Мирового Рока
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфония Мирового Рока

Симфония Мирового Рока

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Симфония Мирового Рока: Концерт в Доме Музыки

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир рок-музыки на концерте «Симфония Мирового Рока», который пройдет в Доме музыки. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и рок-культуры.

Что вас ждет

«Симфония Мирового Рока» — это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие. Вы услышите самые известные рок-хиты в уникальной симфонической обработке. В программе — композиции таких легенд, как Queen, Led Zeppelin, The Beatles и многих других.

Интересные факты

  • В этом концерте участвуют ведущие музыканты симфонических оркестров и известные рок-исполнители.
  • Концерт проходит в рамках фестиваля, посвященного 50-летию рок-музыки.
  • Организаторы обещают эффектное световое шоу, которое дополнит музыкальную программу.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Дома музыки. Рекомендуем не откладывать покупку, ведь количество мест ограничено!

Приходите и насладитесь незабываемым вечером, который объединит классику и рок в одном великолепном шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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