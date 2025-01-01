Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир рок-музыки на концерте «Симфония Мирового Рока», который пройдет в Доме музыки. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и рок-культуры.
«Симфония Мирового Рока» — это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие. Вы услышите самые известные рок-хиты в уникальной симфонической обработке. В программе — композиции таких легенд, как Queen, Led Zeppelin, The Beatles и многих других.
Билеты можно приобрести на официальном сайте Дома музыки. Рекомендуем не откладывать покупку, ведь количество мест ограничено!
Приходите и насладитесь незабываемым вечером, который объединит классику и рок в одном великолепном шоу!