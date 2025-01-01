Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфония «Космос. Притяжение»
Киноафиша Симфония «Космос. Притяжение»

Симфония «Космос. Притяжение»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера симфонического проекта «Космос. Притяжение» в Санкт-Петербурге

«Мы все уносимся вдаль на одной и той же планете — мы все экипаж одного корабля». Эти мудрые слова Антуана де Сент-Экзюпери вдохновляют нас на исследование неизведанных горизонтов. А что, если отправиться в захватывающее путешествие по космическим просторам?

12 апреля, в День Космонавтики, мы приглашаем вас на премьеру симфонического проекта «Космос. Притяжение», который откроет дверь в мир фантастических приключений и музыкальных шедевров.

Музыкальные шедевры космической тематики

Во дворце Белосельских-Белозерских вы услышите главные хиты из культовых фильмов, таких как:

  • «Космическая Одиссея»
  • «Интерстеллар»
  • «Дюна»
  • «Человек на Луне»
  • «Звездные войны»
  • «Солярис»

Эти произведения перенесут вас в самые далекие уголки Вселенной, объединив все ваши мечты о звёздных путешествиях.

Исполнители и программа

Вас ждут культовые саундтреки, виртуозная игра Станислава Чигадаева и симфонического оркестра под управлением Максима Алексеева. Особое внимание заслуживает филигранный вокал Екатерины Фениной — это настоящий космический полет в мир музыки и кино, где каждый аккорд и каждая нота пробуждают мечты о новых галактиках.

Готовьтесь к взлёту!

Запасайтесь эмоциями и восторгом, потому что наш «корабль» готов к взлёту. Поехали!

Купить билет на концерт Симфония «Космос. Притяжение»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1400 ₽

Фотографии

Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение» Симфония «Космос. Притяжение»

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «Великолепное барокко и Рахманинов на органе»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Великолепное барокко и Рахманинов на органе»
17 октября в 19:30 Римско-католический храм Святого Станислава
от 1000 ₽
Варвара Убель и трио Олега Бутмана
6+
Джаз
Варвара Убель и трио Олега Бутмана
27 сентября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
12 октября в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше