Симфония «Космос. Притяжение»

Премьера симфонического проекта «Космос. Притяжение» в Санкт-Петербурге

«Мы все уносимся вдаль на одной и той же планете — мы все экипаж одного корабля». Эти мудрые слова Антуана де Сент-Экзюпери вдохновляют нас на исследование неизведанных горизонтов. А что, если отправиться в захватывающее путешествие по космическим просторам?

12 апреля, в День Космонавтики, мы приглашаем вас на премьеру симфонического проекта «Космос. Притяжение», который откроет дверь в мир фантастических приключений и музыкальных шедевров.

Музыкальные шедевры космической тематики

Во дворце Белосельских-Белозерских вы услышите главные хиты из культовых фильмов, таких как:

«Космическая Одиссея»

«Интерстеллар»

«Дюна»

«Человек на Луне»

«Звездные войны»

«Солярис»

Эти произведения перенесут вас в самые далекие уголки Вселенной, объединив все ваши мечты о звёздных путешествиях.

Исполнители и программа

Вас ждут культовые саундтреки, виртуозная игра Станислава Чигадаева и симфонического оркестра под управлением Максима Алексеева. Особое внимание заслуживает филигранный вокал Екатерины Фениной — это настоящий космический полет в мир музыки и кино, где каждый аккорд и каждая нота пробуждают мечты о новых галактиках.

Готовьтесь к взлёту!

Запасайтесь эмоциями и восторгом, потому что наш «корабль» готов к взлёту. Поехали!