Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфония Король и Шут. Двойной концерт. Оркестр CAGMO
Киноафиша Симфония Король и Шут. Двойной концерт. Оркестр CAGMO

Симфония Король и Шут. Двойной концерт. Оркестр CAGMO

6+
Возраст 6+

О концерте

Симфония Король и Шут: масштабное гастрольное шоу по всей России

Приглашаем вас на грандиозное гастрольное шоу от симфонического оркестра и хора CAGMO. Это уникальное событие объединяет лучшие хиты легендарной панк-рок группы «Король и Шут». Музыканты представят расширенную программу, которая включает произведения из двух предыдущих концертов оркестра.

Участники шоу

На сцене выступят талантливые музыканты струнного оркестра и академический хор, которые подарят зрителям совершенно новый взгляд на знакомую музыку.

Сет-лист

Вы услышите 32 главные песни группы, среди которых:

  • Кукла колдуна
  • Лесник
  • Прыгну со скалы
  • Дурак и молния
  • Ели мясо мужики
  • Проклятый старый дом

Оригинальные аранжировки

Концерт порадует гостей новыми оригинальными оркестровыми аранжировками, которые сохраняют драйв и энергетику панк-рока, но при этом переложены на классические инструменты. Это создаст уникальное звучание, способное удивить даже самых преданных поклонников группы.

Не упустите возможность насладиться этим захватывающим событием, которое объединяет два разных мира музыки — рок и классику. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Симфония Король и Шут. Двойной концерт. Оркестр CAGMO

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3

В ближайшие дни

6+
Джаз

Музыка на высоте. Вечер в Провансе

30 июня в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1500 ₽
Cover-Самолет
18+
Кавер

Cover-Самолет

21 июня в 20:30 Pravda Bar
Билеты
Вивальди. Времена года при свечах
6+
Классическая музыка

Вивальди. Времена года при свечах

6 июня в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше