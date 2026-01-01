Симфония Король и Шут. Двойной концерт. Оркестр CAGMO

Симфония Король и Шут: масштабное гастрольное шоу по всей России

Приглашаем вас на грандиозное гастрольное шоу от симфонического оркестра и хора CAGMO. Это уникальное событие объединяет лучшие хиты легендарной панк-рок группы «Король и Шут». Музыканты представят расширенную программу, которая включает произведения из двух предыдущих концертов оркестра.

Участники шоу

На сцене выступят талантливые музыканты струнного оркестра и академический хор, которые подарят зрителям совершенно новый взгляд на знакомую музыку.

Сет-лист

Вы услышите 32 главные песни группы, среди которых:

Кукла колдуна

Лесник

Прыгну со скалы

Дурак и молния

Ели мясо мужики

Проклятый старый дом

Оригинальные аранжировки

Концерт порадует гостей новыми оригинальными оркестровыми аранжировками, которые сохраняют драйв и энергетику панк-рока, но при этом переложены на классические инструменты. Это создаст уникальное звучание, способное удивить даже самых преданных поклонников группы.

Не упустите возможность насладиться этим захватывающим событием, которое объединяет два разных мира музыки — рок и классику. Мы ждем вас на концерте!