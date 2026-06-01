Симфония из Богемии

Возраст 16+

О концерте

Музыка великих мастеров: Дворжак и Брамс

Уральский академический филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса приглашает ценителей музыки на исключительный концерт. В программе звучат произведения Антонина Дворжака и Иоганнеса Брамса.

Симфония Дворжака

Антонин Дворжак, вдохновлённый природой и традициями Чехии, написал свою Восьмую симфонию, находясь в маленькой деревеньке на речке Литавке. В этом произведении отсутствуют драматические взрывы и напряжённая борьба, в ней царит радость жизни и чешский национальный колорит. Дворжак любил бродить по полям и лесам, а вечерами навещал местный кабачок, где слушал рассказы о легендах и обычаях.

Венгерские танцы Брамса

Иоганнес Брамс также не остался в стороне от народных мелодий. Его Венгерские танцы наполнены энергией и экзотикой. Брамс восхищался творчеством Дворжака и даже утверждал, что был бы счастлив, если бы смог создать одну из его мелодий. Вероятно, многие композиторы тоже испытывали подобные чувства, услышав венгерские танцы Брамса.

Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться магией музыки двух великих композиторов, чьи работы продолжают вдохновлять и восхищать зрителей по всему миру.

Июнь
27 июня суббота
16:30
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 350 ₽

