Симфония Imagine Dragons при свечах

Музыкальное откровение при свечах с Backstage Group

Представьте себе знакомые мелодии, наполненные невероятной эмоциональной силой и глубиной. В этом волшебном вечере 16 виртуозов Backstage Group создают потрясающе богатое звучание, где мощь рока встречает утонченность классики. Это идеальный баланс для интимной свечной атмосферы.

Больше, чем просто концерт

Это не просто концерт — это волшебный диалог с музыкой при свечах. Вы почувствуете каждую вибрацию струн и станете частью уникальной магии, где рождается настоящее музыкальное откровение.

90 минут чистых эмоций

Погружение в мир любимых песен длится 90 минут. Это ваш идеальный вечер для глубокого эмоционального опыта. Откройте Imagine Dragons заново и переживите откровение при свечах вместе с Backstage Group.

Информация о событии

Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемому вечеру музыки и света.