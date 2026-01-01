Симфония Экспедиция 33. Оркестр CAGMO

Ко всем любителям театра и музыки! Симфонический оркестр и хор CAGMO представляют новую концертную программу, основанную на одной из самых обсуждаемых игр 2025 года — «Симфония Экспедиция 33».

О спектакле

Экспедиция 33 (Clair Obscur: Expedition 33) сразу же после выхода завоевала сердца зрителей и критиков. Ее глубокий сюжет, оригинальный геймплей и трогающая душу музыка сделали игру настоящим хитом.

Музыка, покорившая мир

Саундтрек Экспедиции 33 стал настоящей музыкальной сенсацией, поднявшись на вершины чартов и собрав миллионы прослушиваний. На концерте вы услышите уникальные симфонические аранжировки, в которых отлично переданы ключевые моменты приключений героев.

Не пропустите уникальное событие

Приглашаем вас насладиться атмосферой Экспедиции 33 вместе с оркестром CAGMO. Погрузитесь в мир музыки и эмоций, которые способны вызвать воспоминания о любимой игре!