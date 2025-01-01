Симфония для Марка Павермана

Входит в Абонемент 3 Симфонические титаны Симфонический оркестр Программа Юровский В.. Симфония № 4 Мясковский. Симфония № 27 Приглашаем на встречу с титанами, стоявшими у истоков советской музыки, взрастивших плеяду блестящих коллективов и подаривших миру произведения, дышащие воздухом светлого будущего. На заре Советской эпохи усилием истинных мастеров создавалось новое искусство. Один из его родоначальников — Николай Мясковский, совмещавший в своём творчестве великое наследие прошлого и новаторство. Симфония № 27 — своеобразный итог его творческого и жизненного пути, «духовная летопись» композитора и музыкальная летопись ХХ века. История Уральского академического филармонического оркестра началась в 1934 году и неразрывно связана с именем Марка Павермана, вознёсшим коллектив в созвездие лучших. Владимир Юровский посвятил маэстро симфонию №4, которая будет исполнена на сцене Свердловской филармонии под руководством Дмитрия Юровского — внука композитора. Участники Уральский академический филармонический оркестр Юровский Дмитрий