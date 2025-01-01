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Симфония для Марка Павермана
Киноафиша Симфония для Марка Павермана

Симфония для Марка Павермана

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 3 Симфонические титаны Симфонический оркестр Программа Юровский В.. Симфония № 4 Мясковский. Симфония № 27 Приглашаем на встречу с титанами, стоявшими у истоков советской музыки, взрастивших плеяду блестящих коллективов и подаривших миру произведения, дышащие воздухом светлого будущего. На заре Советской эпохи усилием истинных мастеров создавалось новое искусство. Один из его родоначальников — Николай Мясковский, совмещавший в своём творчестве великое наследие прошлого и новаторство. Симфония № 27 — своеобразный итог его творческого и жизненного пути, «духовная летопись» композитора и музыкальная летопись ХХ века. История Уральского академического филармонического оркестра началась в 1934 году и неразрывно связана с именем Марка Павермана, вознёсшим коллектив в созвездие лучших. Владимир Юровский посвятил маэстро симфонию №4, которая будет исполнена на сцене Свердловской филармонии под руководством Дмитрия Юровского — внука композитора. Участники Уральский академический филармонический оркестр Юровский Дмитрий

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 700 ₽

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