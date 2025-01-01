Меню
Симфония Assassin's Creed. Оркестр CAGMO
Билеты от 3500₽
Киноафиша Симфония Assassin's Creed. Оркестр CAGMO

Симфония Assassin's Creed. Оркестр CAGMO

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Симфония Assassin's Creed

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концертную программу по музыке из всеми любимой игровой вселенной Assassin's Creed. В этом спектакле прозвучат мелодии из всех основных частей игры, исполненные оркестром и хором CAGMO.

Музыка, которая захватывает

Музыка серии Assassin's Creed известна своими запоминающимися темами и атмосферными композициями. В исполнении профессионалов CAGMO зрители смогут насладиться шедеврами, которые стали неотъемлемой частью игровой культуры. Это идеальная возможность погрузиться в мир приключений и интриг, ставший для многих родным.

Уникальное исполнение

Оркестр CAGMO славится своими яркими интерпретациями и виртуозным исполнением. Концерт обещает стать не просто музыкальной программой, а настоящим путешествием через исторические эпохи и места, которые были исследованы героями Assassin's Creed.

Почему стоит прийти?

  • Возможность услышать любимые композиции в живом исполнении.
  • Огромное разнообразие музыкальных тем, погружающих в атмосферу игры.
  • Профессиональные музыканты и хоровые исполнители.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения, которое перенесет вас в мир Assassin's Creed. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Симфония Assassin's Creed. Оркестр CAGMO

Помощь с билетами
Март
1 марта воскресенье
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3500 ₽

