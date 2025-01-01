Симфония Аниме

Концерт под открытым небом Екатеринбурга: магия аниме в парке Маяковского

Парк Маяковского в Екатеринбурге становится местом волшебства и вдохновения! В этом идеальном пространстве под открытым небом пройдет концерт, который перенесет зрителей в мир легендарных мелодий японского аниме. Живое звучание оркестра станет настоящим глотком свежего воздуха в конце лета и вернет к жизни любимые истории.

Исполнители

Дирижёр: Янь Цзянань (Китай)

Исполнитель: Уральский молодёжный симфонический оркестр

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения признанного композитора Хаяо Миядзаки:

«Фантазии по мотивам мультфильмов Х. Миядзаки» для ударных

Симфоническая сюита «Ведьмина служба доставки»

Симфоническая сюита «Мой сосед Тоторо»

Симфоническая сюита «Небесный замок Лапута»

Симфоническая сюита «Унесённые призраками»

Фантазия «Лето Кикудзиро»

Фантазия «Порко Россо»

Не упустите возможность!

Этот концерт — уникальная возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу любимых анимационных фильмов. Приходите, чтобы ощутить магию музыки и поделиться впечатлениями с друзьями и близкими!