Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфония Аниме
Киноафиша Симфония Аниме

Симфония Аниме

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт под открытым небом Екатеринбурга: магия аниме в парке Маяковского

Парк Маяковского в Екатеринбурге становится местом волшебства и вдохновения! В этом идеальном пространстве под открытым небом пройдет концерт, который перенесет зрителей в мир легендарных мелодий японского аниме. Живое звучание оркестра станет настоящим глотком свежего воздуха в конце лета и вернет к жизни любимые истории.

Исполнители

  • Дирижёр: Янь Цзянань (Китай)
  • Исполнитель: Уральский молодёжный симфонический оркестр

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения признанного композитора Хаяо Миядзаки:

  • «Фантазии по мотивам мультфильмов Х. Миядзаки» для ударных
  • Симфоническая сюита «Ведьмина служба доставки»
  • Симфоническая сюита «Мой сосед Тоторо»
  • Симфоническая сюита «Небесный замок Лапута»
  • Симфоническая сюита «Унесённые призраками»
  • Фантазия «Лето Кикудзиро»
  • Фантазия «Порко Россо»

Не упустите возможность!

Этот концерт — уникальная возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу любимых анимационных фильмов. Приходите, чтобы ощутить магию музыки и поделиться впечатлениями с друзьями и близкими!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
14:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

На других берегах: Евгений Чебатков
16+
Юмор
На других берегах: Евгений Чебатков
6 ноября в 19:00 Космос
от 2000 ₽
Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»
16+
Классическая музыка
Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. НФОР. «Я люблю тебя, жизнь!»
1 ноября в 19:00 Свердловская филармония
от 9500 ₽
18+
Юмор
Stand Up. Девочки на опыте
23 августа в 20:30 Pravda Bar
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше