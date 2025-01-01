Симфония Аниме

Парк Маяковского в Екатеринбурге становится местом волшебства и вдохновения! В этом идеальном пространстве под открытым небом пройдет концерт, который перенесет зрителей в мир легендарных мелодий японского аниме. Живое звучание оркестра станет настоящим глотком свежего воздуха в конце лета и вернет к жизни любимые истории.
В программе концерта представлены произведения признанного композитора Хаяо Миядзаки:
Этот концерт — уникальная возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу любимых анимационных фильмов. Приходите, чтобы ощутить магию музыки и поделиться впечатлениями с друзьями и близкими!