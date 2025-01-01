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Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
Билеты от 2300₽
Киноафиша Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура

Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура

6+
Возраст 6+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Симфония аниме: незабываемый концерт под управлением Кеничи Симуры 

Приглашаем вас на грандиозный концерт «Симфония аниме», который пройдет под руководством знаменитого японского дирижера Кеничи Симуры. Это уникальное событие познакомит зрителей с лучшими саундтреками из культовых японских аниме в исполнении симфонического оркестра.

Музыка, которую любят миллионы

На концерте прозвучат композиции из таких знаменитых аниме, как:

  • Neon Genesis Evangelion
  • Sword Art Online
  • Fate/Zero
  • Fullmetal Alchemist
  • Black Butler
  • Attack on Titan
  • JoJo's Bizarre Adventure
  • Tokyo Ghoul
  • Tokyo Revengers
  • Princess Mononoke
  • Howl's Moving Castle
  • My Neighbour Totoro

Эти произведения стали неотъемлемой частью мировой культуры и любимыми мелодиями для многих поколений. Кеничи Симура, известный своим мастерством и уникальным стилем, снова порадует российскую публику.

Японская музыка в высоком искусстве

Япония славится своими композиторами, которые создают музыку для аниме, возвышая её до уровня высокого искусства. Симура считается знаменосцем культуры нового поколения, и его оркестровые аранжировки музыки из аниме и видеоигр звучат на лучших сценах мира.

Не упустите возможность

Это концерт, который нельзя пропустить! Подготовьтесь к погружению в мир любимых мелодий, которые трогают до глубины души. Обратите внимание, что дирижер оставляет за собой право вносить изменения в программу в соответствии с лицензионными требованиями законодательства Японии.

Приходите и наслаждайтесь магией аниме музыки в исполнении выдающегося маэстро!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 2300 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 28 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1800 ₽
Красноярск, 3 ноября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1900 ₽

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