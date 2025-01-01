Музыкальный спектакль «Петя и волк» с Константином Хабенским в Мариинском театре

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Чтец – Константин Хабенский

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер – Валерий Гергиев

В ПРОГРАММЕ:

Сергей Прокофьев – Симфония № 1 ре мажор «Классическая», соч. 25

Симфоническая сказка «Петя и волк» для чтеца и оркестра

Классическая симфония Прокофьева

Интерес к оркестровому письму венских классиков, особенно Гайдна, возник у Прокофьева во время обучения в Петербургской консерватории. Он стремился создать симфонию в классическом стиле, которая бы сочетала традиции прошлого с новыми веяниями XX века. В результате появилась «Классическая симфония», которая сохраняет структуру и драматургию классической симфонии, но с характерными для Прокофьева музыкальными особенностями.

Сказка «Петя и волк»

В 1936 году Сергей Прокофьев, вернувшись в СССР, создал знаменитую «Сказку о Пете и волке» по просьбе Наталии Сац для Центрального детского театра. Эта симфоническая сказка стала не только популярной, но и образовательной — каждый персонаж имеет свой музыкальный лейтмотив, что помогает детям знакомиться с инструментами оркестра.

Персонажи и их музыкальные образы

Главный герой, Петя, представлен смычковыми инструментами, а птичка — флейтой. Утка «крякает» гобоем, а кошка звучит как кларнет. Волк имеет минорный лейтмотив, исполняемый тремя валторнами, а охотники сопровождаются литаврами. Таким образом, сказка не только увлекательна, но и служит уроком инструментоведения для детей.

Сюжет и его развитие

Сюжет «Пети и волка» прост и доступен для самых маленьких слушателей. Петя, смелый и находчивый пионер, спасает своих друзей от Волка. История заканчивается оптимистично: Петя проявляет милосердие, и даже Утка остается живой. Первое исполнение сказки прошло незамеченным, но позднее, с Наталией Сац в роли чтеца, она обрела огромную популярность.

Наследие «Пети и волка»

Сказка «Петя и волк» продолжает оставаться востребованной по всему миру. Она изучается в школах, экранизируется, а музыка Прокофьева становится частью образовательных программ. Записи сказки, включая знаменитую версию с Наталией Сац, до сих пор пользуются успехом и представляют собой важную часть музыкального наследия.