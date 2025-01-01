Симфоническое шоу «Легендарные Rock-Хиты»

Симфоническое шоу в Санкт-Петербурге

Приглашаем на грандиозное симфоническое шоу «Легендарные Рок-хиты», где классическая музыка и рок сольются в яркий музыкальный фейерверк!

На сцене выступит Оркестр 300-летия Санкт-Петербурга под руководством талантливого дирижера Андриса Апсите, а также специальные гости — проект «Звук Света» и оперные солисты ведущих театров города. В программу вошли симфонические интерпретации величайших хитов таких легендарных групп, как Scorpions, Metallica, Pink Floyd, Aerosmith и многих других.

Это шоу обещает стать уникальным событием благодаря масштабности постановки и авторскому подходу. Зрителей ждут не только любимые мелодии, но и увлекательные музыкальные «дуэли» между оркестром и рок-бэндом. Особую атмосферу создадут хореографические номера, театральные зарисовки, пантомимы и даже песня, исполненная на языке жестов.

Не пропустите это захватывающее музыкальное событие, где рок и классика встретятся на одной сцене!