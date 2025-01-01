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Симфоническое шоу «Легендарные Rock-Хиты»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Симфоническое шоу «Легендарные Rock-Хиты»

Симфоническое шоу «Легендарные Rock-Хиты»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Симфоническое шоу в Санкт-Петербурге

Приглашаем на грандиозное симфоническое шоу «Легендарные Рок-хиты», где классическая музыка и рок сольются в яркий музыкальный фейерверк!

На сцене выступит Оркестр 300-летия Санкт-Петербурга под руководством талантливого дирижера Андриса Апсите, а также специальные гости — проект «Звук Света» и оперные солисты ведущих театров города. В программу вошли симфонические интерпретации величайших хитов таких легендарных групп, как Scorpions, Metallica, Pink Floyd, Aerosmith и многих других.

Это шоу обещает стать уникальным событием благодаря масштабности постановки и авторскому подходу. Зрителей ждут не только любимые мелодии, но и увлекательные музыкальные «дуэли» между оркестром и рок-бэндом. Особую атмосферу создадут хореографические номера, театральные зарисовки, пантомимы и даже песня, исполненная на языке жестов.

Не пропустите это захватывающее музыкальное событие, где рок и классика встретятся на одной сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 декабря
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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