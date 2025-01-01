Меню
Симфоническое рок-шоу «Битва эпох». Оркестр и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга
Киноафиша Симфоническое рок-шоу «Битва эпох». Оркестр и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга

Симфоническое рок-шоу «Битва эпох». Оркестр и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Битва эпох: Симфонический рок в исполнении Premier Orchestra. Концерт в Ростове

Симфонический оркестр Premier Orchestra под руководством талантливых солистов Антона Опарина и Дарьи Малышевой приглашает вас на уникальный концерт «Битва эпох». Этот музыкальный проект обещает стать настоящим событием для всех ценителей качественной музыки.

Новая программа и аранжировки

Оркестр, имея за плечами множество успешных концертных выступлений как в России, так и за ее пределами, готов представить абсолютно новую программу. В «Битву эпох» войдут авторские аранжировки лучших отечественных и мировых хитов, а также симфонические версии современных каверов знаменитых зарубежных рок-групп.

Музыкальные хиты, которые вы услышите

На концерте будут исполнены как инструментальные, так и вокальные версии композиций, которые знакомы каждому фанату рок-музыки. В числе исполнителей: Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Limp Bizkit, The Offspring, Rammstein, Nickelback, Avril Lavigne, Skillet, Bon Jovi, System of a Down, Papa Roach, Blur, Saliva, а также легендарные российские группы, такие как В. Цой, Ария и Король и Шут.

Приходите на праздник музыки!

Не упустите возможность насладиться симфонической интерпретацией ваших любимых рок-композиций. Концерт «Битва эпох» станет настоящим музыкальным праздником, который подарит незабываемые эмоции и впечатления. Мы ждем вас!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 6 ноября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1600 ₽
Ростов-на-Дону, 8 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1200 ₽

