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Симфоническое Rammstein-шоу
Билеты от 2500₽
Киноафиша Симфоническое Rammstein-шоу

Симфоническое Rammstein-шоу

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Большое симфоническое шоу RAMMSTEIN в Петербурге

Приготовьтесь к невероятному музыкальному событию — грандиозному симфоническому шоу RAMMSTEIN! На сцене клуба А2 звучит любимая музыка, ставшая классикой, в исполнении оркестра им. Тилля Линдеманна.

О программе

В этом уникальном шоу участвуют приглашённые солисты ведущих оперных театров, которые создадут неповторимую атмосферу. Яркие костюмы и театрализация сценического представления добавят зрелищности, а совместное выступление оркестра, рок-бэнда и оперных певцов позволит насладиться 20 культовыми треками Rammstein.

Зрителей ожидает настоящая музыкальная феерия: прозвучат как ранние хиты группы, так и более новые работы, подарившие незабываемые эмоции поклонникам.

Не пропустите!

Это шоу стало настоящей сенсацией и настоящим подарком для всех фанатов RAMMSTEIN. Погрузитесь в мир симфонического экспрессионизма и наслаждайтесь этой уникальной интерпретацией любимых треков!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

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