Симфоническое Rammstein-шоу

Большое симфоническое шоу RAMMSTEIN в Петербурге

Приготовьтесь к невероятному музыкальному событию — грандиозному симфоническому шоу RAMMSTEIN! На сцене клуба А2 звучит любимая музыка, ставшая классикой, в исполнении оркестра им. Тилля Линдеманна.

О программе

В этом уникальном шоу участвуют приглашённые солисты ведущих оперных театров, которые создадут неповторимую атмосферу. Яркие костюмы и театрализация сценического представления добавят зрелищности, а совместное выступление оркестра, рок-бэнда и оперных певцов позволит насладиться 20 культовыми треками Rammstein.

Зрителей ожидает настоящая музыкальная феерия: прозвучат как ранние хиты группы, так и более новые работы, подарившие незабываемые эмоции поклонникам.

Не пропустите!

Это шоу стало настоящей сенсацией и настоящим подарком для всех фанатов RAMMSTEIN. Погрузитесь в мир симфонического экспрессионизма и наслаждайтесь этой уникальной интерпретацией любимых треков!