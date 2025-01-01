Симфоническое Rammstein-шоу

15 октября в 19:00 на большой сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет одно из самых ярких музыкальных событий в Санкт-Петербурге — «Симфоническое Rammstein Show». Это встреча рок-музыки и симфонического звучания порадует поклонников легендарной немецкой группы.
Уникальная атмосфера концерта создаст сочетание мощи рок-композиций и глубокого обаяния оркестрового звучания. В программе — 20 знаковых композиций Rammstein, среди которых:
Шоу уже стало сенсацией в музыкальном мире и получило восторженные отзывы более чем от десятков тысяч зрителей. Создатели — Amadeus Concerts, неоднократные лауреаты премии KudaGo за лучшие концертные шоу 2023 и 2024 годов. Проект впервые будет представлен на сцене БКЗ концертным агентством «Развитие».
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!