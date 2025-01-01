Меню
Симфоническое Rammstein-шоу
Киноафиша Симфоническое Rammstein-шоу

Симфоническое Rammstein-шоу

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Симфоническое Rammstein Show: грандиозный перфоманс впервые на сцене БКЗ «Октябрьский»

15 октября в 19:00 на большой сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет одно из самых ярких музыкальных событий в Санкт-Петербурге — «Симфоническое Rammstein Show». Это встреча рок-музыки и симфонического звучания порадует поклонников легендарной немецкой группы.

Лучшие треки Rammstein

Уникальная атмосфера концерта создаст сочетание мощи рок-композиций и глубокого обаяния оркестрового звучания. В программе — 20 знаковых композиций Rammstein, среди которых:

  • «Du Hast»
  • «Sonne»
  • «Mein Herz Brennt»
  • «Deutschland»

Особенности мероприятия

  • Симфонический оркестр имени Тилля Линдеманна в сочетании с виртуозной рок-группой.
  • Вокалисты высочайшего класса, представляющие лучшие оперные театры города.
  • Захватывающие театральные этюды от профессиональных актеров.
  • Завораживающие танцевальные номера, наполненные смыслом.
  • Яркие костюмы, отражающие дух музыки.
  • Зрелищные световые спецэффекты.
  • Безукоризненный звук, обеспечивающий погружение в атмосферу шоу.

Успех и признание

Шоу уже стало сенсацией в музыкальном мире и получило восторженные отзывы более чем от десятков тысяч зрителей. Создатели — Amadeus Concerts, неоднократные лауреаты премии KudaGo за лучшие концертные шоу 2023 и 2024 годов. Проект впервые будет представлен на сцене БКЗ концертным агентством «Развитие».

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Симфоническое Rammstein-шоу

Октябрь
15 октября среда
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2200 ₽

