Симфоническое Rammstein-шоу

Симфоническое Rammstein Show: грандиозный перфоманс впервые на сцене БКЗ «Октябрьский»

15 октября в 19:00 на большой сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет одно из самых ярких музыкальных событий в Санкт-Петербурге — «Симфоническое Rammstein Show». Это встреча рок-музыки и симфонического звучания порадует поклонников легендарной немецкой группы.

Лучшие треки Rammstein

Уникальная атмосфера концерта создаст сочетание мощи рок-композиций и глубокого обаяния оркестрового звучания. В программе — 20 знаковых композиций Rammstein, среди которых:

«Du Hast»

«Sonne»

«Mein Herz Brennt»

«Deutschland»

Особенности мероприятия

Симфонический оркестр имени Тилля Линдеманна в сочетании с виртуозной рок-группой.

Вокалисты высочайшего класса, представляющие лучшие оперные театры города.

Захватывающие театральные этюды от профессиональных актеров.

Завораживающие танцевальные номера, наполненные смыслом.

Яркие костюмы, отражающие дух музыки.

Зрелищные световые спецэффекты.

Безукоризненный звук, обеспечивающий погружение в атмосферу шоу.

Успех и признание

Шоу уже стало сенсацией в музыкальном мире и получило восторженные отзывы более чем от десятков тысяч зрителей. Создатели — Amadeus Concerts, неоднократные лауреаты премии KudaGo за лучшие концертные шоу 2023 и 2024 годов. Проект впервые будет представлен на сцене БКЗ концертным агентством «Развитие».

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!