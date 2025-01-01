Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Симфоническое Pink Floyd Show
Билеты от 2500₽
Киноафиша Симфоническое Pink Floyd Show

Симфоническое Pink Floyd Show

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Симфоническое Pink Floyd Show от Amadeus Concerts

Симфоническое Pink Floyd Show от Amadeus Concerts — это не просто трибьют-шоу, а настоящее погружение в удивительный мир музыкального наследия легендарной группы Pink Floyd. Это событие уже завоевавшее сердца зрителей и признание специалистов в индустрии театра и музыки.

Неповторимый опыт

Создателям этого шоу удалось перейти границы традиционного трибьюта. Они предлагаю зрителю уникальную интерпретацию музыки Pink Floyd, пронизанную символизмом и театральностью, что всегда было характерно для пионеров психоделического рока.

История, рассказанная на сцене, переплетается с комичными и драматичными моментами, создавая тонкую нить повествования. Пантомима увлекает зрителей и вызывает ассоциации с любимыми композициями ещё до появления первых аккордов.

Звезды на сцене

На сцене вас ждёт оркестр 300-летия Санкт-Петербурга, а также великолепные академические, эстрадные и рок-музыканты. Профессиональные оперные голоса и утонченная хореография добавят особое очарование этому шоу.

Создатели шоу позаботились и о визуальном восприятии: выступление сопровождается работами лучших художников по свету, создающих магическую атмосферу, а идеальный звук в зале позволит вам насладиться каждым моментом.

Команда проекта

Генеральный продюсер и постановщик шоу — Дмитрий Лобов, композитор, вокалист и лидер проекта «Звук Света». Его любовь к музыке закладывает основной фундамент всего действия на сцене.

Не пропустите!

Эксперты уверены: это не просто «кавер-вечеринка», а нечто гораздо большее. Эстеты и поклонники Pink Floyd, будьте готовы к незабываемым эмоциям! Когда зрители спрашивают, «как нам удалось создать такое шоу?», мы отвечаем: «Секрет прост — мы тоже очень любим Pink Floyd».

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show Симфоническое Pink Floyd Show

В ближайшие дни

12+
Классическая музыка
Концерт Чайковского для джазового оркестра
16 августа в 21:00 МССМШ им. Гнесиных
от 1500 ₽
Судный день
18+
Юмор
Судный день
30 сентября в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Макс Евдокимов. Сольный концерт
18+
Юмор
Макс Евдокимов. Сольный концерт
22 августа в 22:00 Coin Event Hall
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше