Симфоническое Pink Floyd Show от Amadeus Concerts

Симфоническое Pink Floyd Show от Amadeus Concerts — это не просто трибьют-шоу, а настоящее погружение в удивительный мир музыкального наследия легендарной группы Pink Floyd. Это событие уже завоевавшее сердца зрителей и признание специалистов в индустрии театра и музыки.

Неповторимый опыт

Создателям этого шоу удалось перейти границы традиционного трибьюта. Они предлагаю зрителю уникальную интерпретацию музыки Pink Floyd, пронизанную символизмом и театральностью, что всегда было характерно для пионеров психоделического рока.

История, рассказанная на сцене, переплетается с комичными и драматичными моментами, создавая тонкую нить повествования. Пантомима увлекает зрителей и вызывает ассоциации с любимыми композициями ещё до появления первых аккордов.

Звезды на сцене

На сцене вас ждёт оркестр 300-летия Санкт-Петербурга, а также великолепные академические, эстрадные и рок-музыканты. Профессиональные оперные голоса и утонченная хореография добавят особое очарование этому шоу.

Создатели шоу позаботились и о визуальном восприятии: выступление сопровождается работами лучших художников по свету, создающих магическую атмосферу, а идеальный звук в зале позволит вам насладиться каждым моментом.

Команда проекта

Генеральный продюсер и постановщик шоу — Дмитрий Лобов, композитор, вокалист и лидер проекта «Звук Света». Его любовь к музыке закладывает основной фундамент всего действия на сцене.

Не пропустите!

Эксперты уверены: это не просто «кавер-вечеринка», а нечто гораздо большее. Эстеты и поклонники Pink Floyd, будьте готовы к незабываемым эмоциям! Когда зрители спрашивают, «как нам удалось создать такое шоу?», мы отвечаем: «Секрет прост — мы тоже очень любим Pink Floyd».