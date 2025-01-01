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Симфоническое Кино. Юбилейный концерт — 15 лет
Киноафиша Симфоническое Кино. Юбилейный концерт — 15 лет

Симфоническое Кино. Юбилейный концерт — 15 лет

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка группы «КИНО» в исполнении симфонического оркестра 

Приглашаем вас на уникальный концерт «Симфоническое КИНО», где музыка легендарной группы «КИНО» зазвучит в исполнении симфонического оркестра под руководством гитариста группы Юрия Каспаряна. Этот проект объединяет в себе магию классической музыки и рок-н-ролльный дух, создавая незабываемую атмосферу.

История создания проекта

Идея оркестрового исполнения песен «КИНО» появилась в 2010 году, когда композитор Игорь Вдовин создал первые аранжировки для фестиваля «20 лет без КИНО». Эти версии были встречены с восторгом, что вдохновило создателей на создание полноценной сольной программы. В результате родился проект, который сочетает в себе знаковую гитару Юрия Каспаряна и великолепные оркестровки.

Визуальные эффекты и атмосфера

Концерт также сопровождается видеорядом, созданным Александром Цоем, сыном Виктора Цоя. Это усиливает эмоциональное восприятие и погружает зрителей в атмосферу культовой группы. Каждое выступление становится не просто концертом, а настоящим событием, вызывающим трепет и ностальгию.

Уникальный стиль Юрия Каспаряна

Солист проекта Юрий Каспарян стал современным олицетворением группы «КИНО». Его уникальный стиль игры позволяет глубже прочувствовать каждую строчку песен и раскрыть их новые смыслы. Зрители, присутствующие на концертах «Симфонического КИНО», отмечают, как с первых аккордов их захватывает особое чувство, которое невозможно забыть.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события и насладиться переливами симфонической музыки в исполнении живого оркестра. Концерт «Симфоническое КИНО» — это дань памяти и любовь к музыке, которая никогда не устареет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Казань, 11 октября
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Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 13 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 15 октября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 2300 ₽

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