Симфонический Русский рок. Nova orchestra

Рок-классика в оркестровом исполнении от NOVA ORCHESTRA

Не пропустите уникальную программу от NOVA ORCHESTRA, в которой классическая мощь симфонического оркестра встречается с энергетикой русского рока. На концерте прозвучат культовые композиции легендарных групп, таких как Кино, Наутилус Помпилиус, Алиса, Чиж&Co, Король и Шут, Чайф, Пикник и Ария.

Музыка, которая останется в сердце

Под управлением дирижёра Вячеслава Панова профессиональный коллектив виртуозно передаст глубину и мощь знаменитых хитов, сохранив их узнаваемый характер. Этот концерт станет идеальным выбором для поклонников рока, ценителей оркестровой музыки и всех, кто желает по-новому ощутить знакомые мелодии.

Эмоции и атмосфера

Программа длится 2 часа и обещает подарить незабываемые эмоции. Приготовьтесь увидеть, как классические инструменты раскрывают современные музыкальные шедевры: скрипки зазвучат как электрогитары, а виолончели напомнят знакомые голоса. Оставайтесь с нами и насладитесь этим удивительным сочетанием!