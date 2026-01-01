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Симфонический Русский рок. Nova orchestra
Киноафиша Симфонический Русский рок. Nova orchestra

Симфонический Русский рок. Nova orchestra

16+
Возраст 16+

О концерте

Рок-классика в оркестровом исполнении от NOVA ORCHESTRA

Не пропустите уникальную программу от NOVA ORCHESTRA, в которой классическая мощь симфонического оркестра встречается с энергетикой русского рока. На концерте прозвучат культовые композиции легендарных групп, таких как Кино, Наутилус Помпилиус, Алиса, Чиж&Co, Король и Шут, Чайф, Пикник и Ария.

Музыка, которая останется в сердце

Под управлением дирижёра Вячеслава Панова профессиональный коллектив виртуозно передаст глубину и мощь знаменитых хитов, сохранив их узнаваемый характер. Этот концерт станет идеальным выбором для поклонников рока, ценителей оркестровой музыки и всех, кто желает по-новому ощутить знакомые мелодии.

Эмоции и атмосфера

Программа длится 2 часа и обещает подарить незабываемые эмоции. Приготовьтесь увидеть, как классические инструменты раскрывают современные музыкальные шедевры: скрипки зазвучат как электрогитары, а виолончели напомнят знакомые голоса. Оставайтесь с нами и насладитесь этим удивительным сочетанием!

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В других городах
Октябрь
29 октября четверг
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 600 ₽

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