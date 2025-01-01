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Симфонический размах
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Симфонический размах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфонический размах: Концерт классической музыки в Краснодаре

Краснодар готовится к незабываемому событию в мире классической музыки! В этот вечер вы сможете насладиться великолепным звучанием симфонического оркестра под управлением известного дирижера.

Что вас ждет на концерте?

В программе концерта произведения великих композиторов, таких как Людвиг ван Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт и Петр Ильи́ч Чайко́вский. Ожидайте яркие эмоциональные моменты, которые заворожат и перенесут вас в мир классической музыки.

Билеты и информация

Билеты уже в продаже! Вы можете приобрести их на официальном сайте театра или в кассах. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Для получения дополнительной информации о концерте, следите за обновлениями на сайте театра.

Приходите и погрузитесь в мир симфонической музыки, которая вдохновляет и поднимает настроение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 августа
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00

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