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Симфонический Queen
Киноафиша Симфонический Queen

Симфонический Queen

6+
Возраст 6+

О концерте

Симфонический Queen: концерты легендарной музыки в Воронеже

В Воронежском концертном зале состоится уникальный концерт, посвященный творчеству группы Queen. Гости услышат бессмертные хиты, такие как «Bohemian Rhapsody» и «We Will Rock You», в новой аранжировке, что создаст оригинальное звучание знакомых мелодий.

Дирижёр Евгений Мингалёв представит богатую палитру звуковых красок симфонического оркестра, что позволит глубже ощутить музыкальную магию Queen. Это событие станет настоящим подарком для поклонников группы и любителей симфонической музыки.

Легенда рока

Фредди Меркьюри — одна из самых ярких фигур в истории музыки. Его песни не только создавали саундтрек к важным событиям, но и продолжают звучать на концертах и футбольных матчах по всему миру. Работа оркестра даст возможность услышать эти хиты под новым углом.

Программа концерта

Концерт «Симфонический Queen» поразит слушателей культовыми мелодиями в необычных аранжировках. Потрясающая энергия дирижёра и великолепное исполнение симфонического оркестра сделают ваше вечер незабываемым. Не упустите шанс услышать свои любимые песни в исполнении с новой, симфонической стороны!

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В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

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