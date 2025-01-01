Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфонический оркестр "Таврический", М.Голиков
Киноафиша Симфонический оркестр "Таврический", М.Голиков

Симфонический оркестр "Таврический", М.Голиков

6+
Возраст 6+

О концерте

Купить билет на концерт Симфонический оркестр "Таврический", М.Голиков

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Новогодний фестиваль
12+
Джаз
Новогодний фестиваль
17 января в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
Black стендап
18+
Юмор
Black стендап
22 января в 19:30 Поправка
от 350 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 января в 18:00 Сплетни by Anna Asti
от 1990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше