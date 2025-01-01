Меню
О концерте
Симфонический оркестр "Таврический", М.Голиков
6+
классическая музыка
Возраст
6+
Декабрь
27 декабря
суббота
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 1200 ₽
В ближайшие дни
12+
Джаз
Новогодний фестиваль
17 января в 19:00
Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
18+
Юмор
Black стендап
22 января в 19:30
Поправка
от 350 ₽
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 января в 18:00
Сплетни by Anna Asti
от 1990 ₽
