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Киноафиша Симфонический оркестр «ТАВРИЧЕСКИЙ» М.Голиков, И.Папоян

Симфонический оркестр «ТАВРИЧЕСКИЙ» М.Голиков, И.Папоян

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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"Есть музыка над нами", аб-т №14
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Морская традиция на Большом Петербургском кольце
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Морская традиция на Большом Петербургском кольце
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Рок-хиты с симфоническим оркестром
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Рок-хиты с симфоническим оркестром
11 декабря в 20:00 Колизей
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