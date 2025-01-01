Меню
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Киноафиша Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт симфонического оркестра Санкт-Петербурга в Мальтийской капелле

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир классической музыки! Симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает вас на концерт, который пройдет в историческом месте - Мальтийской капелле.

О программе концерта

В программе звучат произведения известных композиторов, которые не оставят равнодушными ни настоящих ценителей классики, ни тех, кто только начинает знакомиться с этой великолепной музыкой. В исполнении оркестра вы услышите как давно полюбившиеся классические хиты, так и современные произведения, привнесённые в репертуар оркестра.

Мальтийская капелла — место с историей

Мальтийская капелла, куда состоится концерт, — это не только архитектурный памятник, но и культурный центр, который на протяжении многих лет принимает известных музыкальных исполнителей и коллективы. Уникальная акустика здания добавляет глубину и насыщенность любому звучанию.

Почему стоит посетить

Концерт симфонического оркестра — это не просто музыкальное событие, это праздник для духа и души. Приходя на выступление, вы получаете возможность отвлечься от повседневной рутины, насладиться высокопрофессиональным исполнением и зарядиться положительной энергией.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального вечера в одном из самых красивых мест города!

Купить билет на концерт Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Март
18 марта среда
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

