О концерте/спектакле
Симфонический оркестр musicAeterna, Ф.Чижевский
6+
классическая музыка
живая музыка
В других городах
Ноябрь
10 ноября
понедельник
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 1300 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Неоклассика
Органный концерт «Шедевры классики и топовые саундтреки: голос и орган»
25 сентября в 21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
18+
Юмор
Новый стендап
27 сентября в 18:00
Butcher & Banker
от 500 ₽
6+
Поп
ABBA. Лучшие хиты
29 ноября в 19:00
Дворец Белосельских-Белозерских
от 1400 ₽
