Симфонический оркестр Мариинского театра
Симфонический оркестр Мариинского театра

О концерте/спектакле

Концерт оркестра Мариинского театра

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который подарит Симфонический оркестр Мариинского театра!

Погрузитесь в мир волшебных звуков и музыкальных шедевров, исполняемых одним из лучших оркестров страны. В программе — произведения великих композиторов, которые будут исполнены на высшем уровне, а также уникальные аранжировки, способные поразить даже самых взыскательных зрителей.

Почему стоит посетить концерт?

  • Талантливые исполнители: Симфонический оркестр Мариинского театра славится своим мастерством и виртуозностью музыкантов.
  • Захватывающая программа: Концерт включает как классические, так и современные произведения, что делает его интересным для широкой аудитории.
  • Атмосфера: Концерт пройдет в великолепной акустике и уникальной атмосфере театра, которая добавит особую магию к каждому звучанию.

Не пропустите!

Подарите себе и своим близким вечер, наполненный музыкой, эмоциями и вдохновением. Билеты на концерт можно приобрести заранее, чтобы гарантировать себе место на этом музыкальном празднике. Ждем вас на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра!

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 2400 ₽

