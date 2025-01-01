Симфонический оркестр Мариинского театра, В.Гергиев

Памяти Родиона Щедрина: Симфонический оркестр Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Большом зале Петербургской филармонии в рамках XXV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева оркестр представит программу, посвященную памяти одного из величайших композиторов России — Родиона Щедрина.

Важное музыкальное наследие

Этот концерт станет важным событием для любителей музыки. Музыка Родиона Щедрина, отмеченная уникальным стилем и глубиной, продолжает вдохновлять поколения слушателей. Все желающие смогут насладиться мастерством музыкантов и глубокими эмоциями, заключенными в его произведениях.

Не упустите возможность стать частью культурного события, собирающего лучших музыкантов и почитателей искусства. Приходите в Большой зал Петербургской филармонии, чтобы почтить память великого композитора и насладиться великолепной симфонической музыкой.