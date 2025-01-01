Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфонический оркестр Мариинского театра, В.Гергиев
Киноафиша Симфонический оркестр Мариинского театра, В.Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра, В.Гергиев

6+
Возраст 6+

О концерте

Памяти Родиона Щедрина: Симфонический оркестр Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Большом зале Петербургской филармонии в рамках XXV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева оркестр представит программу, посвященную памяти одного из величайших композиторов России — Родиона Щедрина.

Важное музыкальное наследие

Этот концерт станет важным событием для любителей музыки. Музыка Родиона Щедрина, отмеченная уникальным стилем и глубиной, продолжает вдохновлять поколения слушателей. Все желающие смогут насладиться мастерством музыкантов и глубокими эмоциями, заключенными в его произведениях.

Не упустите возможность стать частью культурного события, собирающего лучших музыкантов и почитателей искусства. Приходите в Большой зал Петербургской филармонии, чтобы почтить память великого композитора и насладиться великолепной симфонической музыкой.

Исполнители
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев

Купить билет на концерт Симфонический оркестр Мариинского театра, В.Гергиев

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2

В ближайшие дни

Штраус-гала в Итальянском просвете
6+
Классическая музыка
Штраус-гала в Итальянском просвете
24 декабря в 20:00 Эрмитаж. Большой итальянский просвет
от 3000 ₽
Вечер памяти Всеволода Задерацкого
6+
Классическая музыка
Вечер памяти Всеволода Задерацкого
25 декабря в 19:30 Мариинский-2
Билеты
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
25 марта в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше