Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в Зарядье

На концерте зрители смогут насладиться произведениями выдающихся композиторов. В программе запланированы:

Симфония №5 Дмитрия Шостаковича

Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова

Каждое произведение в исполнении оркестра открывает новую грань музыкального наследия России и переносит слушателей в мир гениальных мелодий.

Уникальность мероприятия

Зарядье не только является новым культурным пространством столицы, но и подарит зрителям возможность увидеть живое исполнение под руководством Валерия Гергиева — одного из самых ярких дирижеров современности. Его уникальный стиль и глубокое понимание музыки делают каждое выступление незабываемым.

Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой в одном из лучших концертных залов Москвы!