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Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в Зарядье

На концерте зрители смогут насладиться произведениями выдающихся композиторов. В программе запланированы:

  • Симфония №5 Дмитрия Шостаковича
  • Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова

Каждое произведение в исполнении оркестра открывает новую грань музыкального наследия России и переносит слушателей в мир гениальных мелодий.

Уникальность мероприятия

Зарядье не только является новым культурным пространством столицы, но и подарит зрителям возможность увидеть живое исполнение под руководством Валерия Гергиева — одного из самых ярких дирижеров современности. Его уникальный стиль и глубокое понимание музыки делают каждое выступление незабываемым.

Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой в одном из лучших концертных залов Москвы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 1000 ₽

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