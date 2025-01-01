Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев

На концерте зрители смогут насладиться произведениями выдающихся композиторов. В программе запланированы:
Каждое произведение в исполнении оркестра открывает новую грань музыкального наследия России и переносит слушателей в мир гениальных мелодий.
Зарядье не только является новым культурным пространством столицы, но и подарит зрителям возможность увидеть живое исполнение под руководством Валерия Гергиева — одного из самых ярких дирижеров современности. Его уникальный стиль и глубокое понимание музыки делают каждое выступление незабываемым.
Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой в одном из лучших концертных залов Москвы!