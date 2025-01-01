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Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев
Билеты от 0₽
Киноафиша Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

Самый успешный и заметный дирижер страны 6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Вечер Мариинского театра в зале Зарядье. Дирижер – Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки. Под руководством знаменитого дирижёра Валерия Гергиева прозвучит Симфония №1 великого австрийского композитора Антонина Дворжака.

Программа концерта

Основное блюдо вечера – Симфония №1 Брукнера, написанная в 1866 году. Это произведение стало знаковым для композитора, который в дальнейшем прославился своими симфониями. Симфония отличается мощной оркестровкой и глубокой эмоциональностью.

Программа может быть дополнена другими произведениями, которые пока остаются в секрете. Это создаст интригу и сделает вечер ещё более захватывающим.

Интересные факты

  • Симфония Брукнера была впервые исполнена в 1868 году в Линце и с тех пор стала неотъемлемой частью репертуара симфонических оркестров.
  • Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, известен своими интерпретациями произведений Брукнера и других композиторов, что делает его идеальным дирижёром для этого концерта.

Когда и где

Не упустите возможность насладиться величественной музыкой в Мариинском театре. Дата и время проведения концерта будут уточнены дополнительно, следите за обновлениями!

Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы не пропустите этот уникальный музыкальный опыт!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

Фотографии

Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

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