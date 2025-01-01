Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки. Под руководством знаменитого дирижёра Валерия Гергиева прозвучит Симфония №1 великого австрийского композитора Антонина Дворжака.
Основное блюдо вечера – Симфония №1 Брукнера, написанная в 1866 году. Это произведение стало знаковым для композитора, который в дальнейшем прославился своими симфониями. Симфония отличается мощной оркестровкой и глубокой эмоциональностью.
Программа может быть дополнена другими произведениями, которые пока остаются в секрете. Это создаст интригу и сделает вечер ещё более захватывающим.
Не упустите возможность насладиться величественной музыкой в Мариинском театре. Дата и время проведения концерта будут уточнены дополнительно, следите за обновлениями!
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