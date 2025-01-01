Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий Гергиев

Вечер Мариинского театра в зале Зарядье. Дирижер – Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра приглашает вас на незабываемый вечер классической музыки. Под руководством знаменитого дирижёра Валерия Гергиева прозвучит Симфония №1 великого австрийского композитора Антонина Дворжака.

Программа концерта

Основное блюдо вечера – Симфония №1 Брукнера, написанная в 1866 году. Это произведение стало знаковым для композитора, который в дальнейшем прославился своими симфониями. Симфония отличается мощной оркестровкой и глубокой эмоциональностью.

Программа может быть дополнена другими произведениями, которые пока остаются в секрете. Это создаст интригу и сделает вечер ещё более захватывающим.

Интересные факты

Симфония Брукнера была впервые исполнена в 1868 году в Линце и с тех пор стала неотъемлемой частью репертуара симфонических оркестров.

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, известен своими интерпретациями произведений Брукнера и других композиторов, что делает его идеальным дирижёром для этого концерта.

Когда и где

Не упустите возможность насладиться величественной музыкой в Мариинском театре. Дата и время проведения концерта будут уточнены дополнительно, следите за обновлениями!

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