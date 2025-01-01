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Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер

Самый успешный и заметный дирижер страны 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер симфонической музыки в Зарядье

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в уникальном пространстве Зарядья. В программе вечера – шедевры классической музыки: Симфония № 9 Франца Шуберта и Симфония № 9 Антона Брукнера. Под руководством знаменитого дирижёра Валерия Гергиева, этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей симфонического жанра.

Шедевры классики

Симфония № 9 Шуберта, написанная в 1828 году, считается одной из самых значительных работ композитора. Она поражает своей мелодичностью и глубиной эмоций. Брукнер же, в свою очередь, создал свою Девятую симфонию в 1890-х годах, она осталась незавершенной, но уже стала знаковым произведением в мире классической музыки.

Дирижёр с мировым именем

Валерий Гергиев – один из самых известных дирижёров современности. Его уникальный подход к интерпретации классических произведений делает каждое выступление неповторимым. Гергиев является художественным руководителем Мариинского театра и активно гастролирует по всему миру, представляя российскую музыкальную культуру.

Не упустите возможность

Концерт состоится в Зарядье, что само по себе является привлекательным местом для посещения. Это новое культурное пространство в центре Москвы предлагает не только великолепную акустику, но и живописные виды на город. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в таком уникальном месте!

Приходите на вечер симфонической музыки и погрузитесь в атмосферу классической музыки с шедеврами Шуберта и Брукнера. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 1000 ₽
8 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер

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