Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра в Зарядье

Не пропустите уникальную возможность насладиться великолепием классической музыки! Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством знаменитого дирижёра Валерия Гергиева выступит в Зарядье.

Дата и место проведения

Концерт состоится в Зарядье, одном из самых современных и красивых культурных пространств Москвы. Точная дата будет объявлена дополнительно, следите за анонсами!

Участники концерта

На сцене выступят не только выдающиеся музыканты оркестра, но и талантливые солисты, а также хор Мариинского театра. Это создаст неповторимую атмосферу волшебства и вдохновения.

Информация для зрителей

Приходите насладиться живым исполнением классических произведений, выбранных для этого концерта. Это отличный способ провести вечер в кругу друзей и семьи, погрузившись в мир великолепной музыки.

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