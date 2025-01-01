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Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
Билеты от 0₽
Киноафиша Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

Самый успешный и заметный дирижер страны 6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Симфонический оркестр Мариинского театра в Зарядье

Не пропустите уникальную возможность насладиться великолепием классической музыки! Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством знаменитого дирижёра Валерия Гергиева выступит в Зарядье.

Дата и место проведения

Концерт состоится в Зарядье, одном из самых современных и красивых культурных пространств Москвы. Точная дата будет объявлена дополнительно, следите за анонсами!

Участники концерта

На сцене выступят не только выдающиеся музыканты оркестра, но и талантливые солисты, а также хор Мариинского театра. Это создаст неповторимую атмосферу волшебства и вдохновения.

Информация для зрителей

Приходите насладиться живым исполнением классических произведений, выбранных для этого концерта. Это отличный способ провести вечер в кругу друзей и семьи, погрузившись в мир великолепной музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

Фотографии

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

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