Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого представлены шедевры двух великих композиторов XX века — Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Этот музыкальный вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.
Симфония № 1 Прокофьева, написанная в молодости, восхищает своей энергией и свежестью. Это произведение, полное юношеского задора, станет отличным началом вечера.
Затем зрителей ждёт музыка из балета «Золушка», которая погрузит в мир сказки и волшебства. Прокофьев создал этот балет в 1940-х годах, и его мелодии до сих пор остаются одними из самых популярных в репертуаре театров.
Завершит концерт Симфония № 15 Шостаковича — последняя симфония композитора, написанная в 1971 году. Это произведение наполнено глубокими эмоциями и отражает сложные исторические события своего времени.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир классических произведений.