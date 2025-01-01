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Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
Билеты от 0₽
Киноафиша Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

Самый успешный и заметный дирижер страны 6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая вдохновляет: концерт с произведениями Прокофьева и Шостаковича

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого представлены шедевры двух великих композиторов XX века — Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Этот музыкальный вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа концерта

  • Симфония № 1
  • Музыка из балета «Золушка»
  • Симфония № 15

Симфония № 1 Прокофьева, написанная в молодости, восхищает своей энергией и свежестью. Это произведение, полное юношеского задора, станет отличным началом вечера.

Затем зрителей ждёт музыка из балета «Золушка», которая погрузит в мир сказки и волшебства. Прокофьев создал этот балет в 1940-х годах, и его мелодии до сих пор остаются одними из самых популярных в репертуаре театров.

Завершит концерт Симфония № 15 Шостаковича — последняя симфония композитора, написанная в 1971 году. Это произведение наполнено глубокими эмоциями и отражает сложные исторические события своего времени.

Интересные факты

  • Симфония № 1 Прокофьева была написана, когда композитор учился в консерватории и впервые привлекла к нему внимание широкой публики.
  • Балет «Золушка» стал одним из самых успешных произведений Прокофьева и продолжает исполняться на сценах по всему миру.
  • Симфония № 15 Шостаковича содержит множество отсылок к другим произведениям, включая цитаты из его собственных симфоний.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир классических произведений. 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

Фотографии

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

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