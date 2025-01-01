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Симфонический орган: шедевры романтизма
Билеты от 600₽
Киноафиша Симфонический орган: шедевры романтизма

Симфонический орган: шедевры романтизма

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Величественный орган собора Петра и Павла в программе Андрея Шейко

Лауреат международных конкурсов Андрей Шейко приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучит музыка для органа, обладающего звуковыми возможностями симфонического оркестра. Это событие состоится в знаменитом соборе Петра и Павла, где находится величественный орган, построенный немецкой фирмой W. Sauer в XIX веке.

Уникальный инструмент

Орган собора Петра и Павла — это не просто музыкальный инструмент. С 2662 трубами, он наполняет пространство великолепным звучанием, способным потрясать своей мощью или завораживать нежным тихим пением. Это одна из жемчужин музыкального наследия, которая привлекает как профессионалов, так и любителей музыки.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат шедевры романтической эпохи, среди которых произведения таких композиторов, как:

  • Ш.-М. Видор
  • С. Франк
  • Л. Вьерн
  • З. Карг-Элерт

Каждое из этих произведений раскрывает богатство и многообразие звукового языка органа, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу романтизма.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться живым звучанием органа в исполнении талантливого музыканта. Концерт Андрея Шейко — это не только музыкальное событие, но и незабываемый опыт, который оставит глубокий след в душе каждого зрителя.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 600 ₽

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