Симфонический концерт у моря «Frank Sinatra»

Концерт к 100-летию Фрэнка Синатры в Севкабель Порту

20 июня в 20:00 на набережной Севкабель Порта под мерцающим закатом прозвучат незабываемые хиты одного из самых узнаваемых голосов ХХ века – Фрэнка Синатры. Симфонический оркестр представит программу, посвященную этой легенде джаза.

Вас ждут шелест волн, летнее питерское небо и золотые хиты, которые вы сможете услышать в исполнении Максима Яковлева – солиста Александринского театра и обладателя Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм создадут атмосферу тепла и харизмы, так узнаваемые в исполнении Синатры.

Музыкальная программа под открытым небом

Во время вечера вы услышите такие знаменитые композиции, как «Moon River», «Strangers In The Night» и «My Way». Представьте себе, как лунная дорожка отражается на волнах Невы, когда солнце опускается за горизонт, а небо наполняется горящими огоньками. Симфоническое звучание, романтика морского бриза и нестареющая классика джаза создадут идеальное свидание с летом.

О музыкантах

Dreamers Orchestra – это коллектив, который воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Их выступления – это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение оригинальных партитур. Каждый концерт – это душа, вложенная в музыку.

Максим Яковлев – не только вокалист, но и артист Александринского театра, театрального объединения «КУЛЬ» и музыкального театра «Алеко». Он является лауреатом и обладателем приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова, а также гран-при в номинации вокал (соло) конкурса-фестиваля Балтийское созвездие.

Важно знать

Подарите себе и своим любимым яркий летний вечер! Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. Если же погодные условия окажутся слишком неблагоприятными, концерт будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату.

Чтобы не пропустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал: t.me/fromheartevent. Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое мероприятие.

Для обращений пишите на почту: fromheartevent@gmail.com.

До встречи в Пространстве Севкабель Порт!