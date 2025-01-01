Симфонический концерт «Хиты мюзиклов в старинном соборе»

В уникальном пространстве собора Петрикирхе прозвучат главные хиты мировых мюзиклов в исполнении симфонического оркестра Dreamers Orchestra и солистов петербургских музыкальных театров. Этот вечер под сводами старинного лютеранского собора, наполненного атмосферой прошлого, станет настоящим подарком для всех любителей театрального искусства.
Гости услышат концертное исполнение главных композиций из таких мюзиклов, как:
Вы сможете насладиться невероятной акустикой огромного купола собора, а также великолепными голосами ведущих петербургских солистов. Кульминацией вечера станет звучание живого симфонического оркестра среди каменных стен Петрикирхе, где каждое эхо и каждая нота наполнят пространство силой и эмоциями великих историй.
Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра – это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение оригинальных партитур, в которые вложена душа каждого музыканта.
Не упустите возможность погрузиться в мир ярких образов и незабываемой музыки, где мюзиклы оживают по-новому – масштабно, мощно и вдохновляюще!