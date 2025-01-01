Симфонический концерт «Хиты мюзиклов в старинном соборе»

Главные хиты мировых мюзиклов в Петрикирхе

В уникальном пространстве собора Петрикирхе прозвучат главные хиты мировых мюзиклов в исполнении симфонического оркестра Dreamers Orchestra и солистов петербургских музыкальных театров. Этот вечер под сводами старинного лютеранского собора, наполненного атмосферой прошлого, станет настоящим подарком для всех любителей театрального искусства.

Программа концерта

Гости услышат концертное исполнение главных композиций из таких мюзиклов, как:

Нотр-Дам де Пари – история о любви и трагедии под готическими сводами Парижа,

Призрак оперы – мистический роман о тайнах оперного театра,

Иисус Христос – суперзвезда – рок-опера, перевернувшая мир музыкального театра,

Ромео и Джульетта – современное прочтение великой шекспировской трагедии,

и многие другие.

Неповторимая атмосфера

Вы сможете насладиться невероятной акустикой огромного купола собора, а также великолепными голосами ведущих петербургских солистов. Кульминацией вечера станет звучание живого симфонического оркестра среди каменных стен Петрикирхе, где каждое эхо и каждая нота наполнят пространство силой и эмоциями великих историй.

Исполнители

Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра – это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение оригинальных партитур, в которые вложена душа каждого музыканта.

Солисты вечера

Пелагея Тихонова (Сопрано) – певица, актриса, артистка мюзиклов, выпускница Российского государственного института сценических искусств, солистка государственной филармонии для детей и молодежи, лауреат международных конкурсов.

(Сопрано) – певица, актриса, артистка мюзиклов, выпускница Российского государственного института сценических искусств, солистка государственной филармонии для детей и молодежи, лауреат международных конкурсов. Максим Яковлев (Баритон) – артист Александринского театра, театрального объединения КУЛЬ и музыкального театра Алеко. Лауреат и обладатель приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля Поющая маска им. Андрея Петрова.

(Баритон) – артист Александринского театра, театрального объединения КУЛЬ и музыкального театра Алеко. Лауреат и обладатель приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля Поющая маска им. Андрея Петрова. Валентин Князев (Тенор) – солист Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл) и театра Балтийский Дом.

Не упустите возможность погрузиться в мир ярких образов и незабываемой музыки, где мюзиклы оживают по-новому – масштабно, мощно и вдохновляюще!