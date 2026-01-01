Симфонический концерт. Главный дирижер Федор Безносиков

В сезоне 2026/2027 поклонников симфонической музыки ждет уникальный абонемент под названием «Главные дирижеры». Он предлагает четыре захватывающие программы, каждая из которых будет представлена молодыми и амбициозными дирижерами, готовыми удивить зрителей новыми интерпретациями классических произведений.
Открывает цикл программа, подготовленная Фёдором Безносиковым, который с нового сезона становится музыкальным руководителем и главным дирижером Новой Оперы. Зрители смогут насладиться произведениями, которые обогатят их музыкальный опыт.
Программа первого отделения включает:
Во втором отделении зрителей ждет:
Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!