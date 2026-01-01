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Симфонический концерт. Главный дирижер Федор Безносиков
Билеты от 400₽
Киноафиша Симфонический концерт. Главный дирижер Федор Безносиков

Симфонический концерт. Главный дирижер Федор Безносиков

12+
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте

Главные дирижеры: новый сезон симфонической музыки

В сезоне 2026/2027 поклонников симфонической музыки ждет уникальный абонемент под названием «Главные дирижеры». Он предлагает четыре захватывающие программы, каждая из которых будет представлена молодыми и амбициозными дирижерами, готовыми удивить зрителей новыми интерпретациями классических произведений.

Первая программа: Фёдор Безносиков

Открывает цикл программа, подготовленная Фёдором Безносиковым, который с нового сезона становится музыкальным руководителем и главным дирижером Новой Оперы. Зрители смогут насладиться произведениями, которые обогатят их музыкальный опыт.

Концертная программа

Программа первого отделения включает:

  • Г. Малер. «Песни странствующего подмастерья»
  • А. Берг. Пять песен на тексты к почтовым открыткам П. Альтенберга, оп. 4
  • Р. Вагнер. Пять песен на стихи Матильды Везендонк

Во втором отделении зрителей ждет:

  • Д.Д. Шостакович. Симфония №5 ре минор, оп. 47

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Симфонический концерт. Главный дирижер Федор Безносиков

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