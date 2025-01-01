Меню
Симфонический абонемент. Танцы народов мира. Оркестр «Орфей»
Симфонический абонемент. Танцы народов мира. Оркестр «Орфей»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка народов: незабываемый вечер под руководством Петра Юркова

В новом спектакле Симфонического оркестра «Орфей» зрители смогут насладиться удивительными мелодиями, которые переносят в различные уголки мира. Под руководством художественного руководителя и дирижёра Петра Юркова в программе представлены три захватывающих произведения:

Норвежские танцы Э. Грига

Начнется вечер с «Норвежских танцев» Эдварда Грига. Этот шедевр, вдохновленный народной музыкой Норвегии, погрузит вас в атмосферу северных просторов. Яркие ритмы и глубокие мелодии помогут ощутить дух этой удивительной страны.

Бразильские танцы Д. Мийо

Следующим номером программы станут «Бразильские танцы» Дарио Мийо. Эти виртуозные композиции, наполненные энергией и страстью, позволят вам перенестись в самую сердцевину бразильской культуры, где музыка и танец являются неотъемлемой частью жизни.

Венгерские танцы И. Брамса

Завершит вечер «Венгерскими танцами» Иоганна Брамса. Эта музыка известна своей динамикой и ритмичной игрой, она несет в себе дух венгерского фольклора и оставит незабываемое впечатление о вечере.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия! Обязательно приходите и наслаждайтесь мероприятем с Симфоническим оркестром «Орфей».

В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
16:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 300 ₽

