Симфонические рок-хиты

Грандиозный вечер классики рока ждет поклонников рок-музыки в Капелле Санкт-Петербурга. Симфонический оркестр исполнил легендарные хиты, которые навсегда вошли в историю музыки. Зрителей ожидают незабываемые мелодии от таких групп, как:
Среди исполненных произведений будут такие хиты как Final Countdown, All My Loving, Nothing Else Matters, Satisfaction и многие другие. Эти песни стали не только символом целых эпох, но и образцом для подражания в мире музыки.
Симфонический оркестр Капеллы много лет успешно экспериментирует с рок-музыкой и джазом. Среди ярких страниц в истории коллектива – совместные выступления с культовыми музыкантами, такими как Ян Гиллан из Deep Purple и Майк Олдфилд. Взаимопроникновение симфонической музыки и рока началось еще в 1960-е годы, когда The Beatles первыми стали привносить элементы классики в свои композиции.
Позднее сцена прогрессивного рока достигла своего расцвета, породив такие жанры, как рок-опера, которая произвела фурор благодаря The Who и Эндрю Ллойду Уэбберу. Шоу Pink Floyd «Стена» стало классическим примером синтеза прогрессив-рока, симфонической музыки и театра.
За дирижёрским пультом в этот вечер будет Эдуард Дядюра – российский дирижёр и композитор, окончивший Российскую академию музыки им. Гнесиных. Он имеет впечатляющий опыт работы с выдающимися коллектива и сольными музыкантами, такими как Денис Мацуев и Хибла Герзмава.
Дядюра также руководил спектаклями настоящих шедевров оперного искусства, включая «Аиду» и «Кармен». С августа 2022 года он занимает пост главного дирижёра Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». В этот вечер вы сможете насладиться его талантом и увидеть, как симфоническая музыка может сочетаться с рок-музыкой, создавая настоящую магию на сцене.
