Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфонические рок-хиты
Киноафиша Симфонические рок-хиты

Симфонические рок-хиты

6+
Возраст 6+

О концерте

Симфонические рок-хиты в Капелле Санкт-Петербурга

Грандиозный вечер классики рока ждет поклонников рок-музыки в Капелле Санкт-Петербурга. Симфонический оркестр исполнил легендарные хиты, которые навсегда вошли в историю музыки. Зрителей ожидают незабываемые мелодии от таких групп, как:

  • The Beatles
  • The Rolling Stones
  • Pink Floyd
  • Queen
  • Deep Purple
  • Led Zeppelin
  • Nirvana
  • Metallica
  • Bon Jovi
  • The Eagles
  • The Scorpions
  • Red Hot Chili Peppers
  • Europa

Среди исполненных произведений будут такие хиты как Final Countdown, All My Loving, Nothing Else Matters, Satisfaction и многие другие. Эти песни стали не только символом целых эпох, но и образцом для подражания в мире музыки.

Инновационные симфонические подходы

Симфонический оркестр Капеллы много лет успешно экспериментирует с рок-музыкой и джазом. Среди ярких страниц в истории коллектива – совместные выступления с культовыми музыкантами, такими как Ян Гиллан из Deep Purple и Майк Олдфилд. Взаимопроникновение симфонической музыки и рока началось еще в 1960-е годы, когда The Beatles первыми стали привносить элементы классики в свои композиции.

Позднее сцена прогрессивного рока достигла своего расцвета, породив такие жанры, как рок-опера, которая произвела фурор благодаря The Who и Эндрю Ллойду Уэбберу. Шоу Pink Floyd «Стена» стало классическим примером синтеза прогрессив-рока, симфонической музыки и театра.

Дирижёр Эдуард Дядюра

За дирижёрским пультом в этот вечер будет Эдуард Дядюра – российский дирижёр и композитор, окончивший Российскую академию музыки им. Гнесиных. Он имеет впечатляющий опыт работы с выдающимися коллектива и сольными музыкантами, такими как Денис Мацуев и Хибла Герзмава.

Дядюра также руководил спектаклями настоящих шедевров оперного искусства, включая «Аиду» и «Кармен». С августа 2022 года он занимает пост главного дирижёра Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». В этот вечер вы сможете насладиться его талантом и увидеть, как симфоническая музыка может сочетаться с рок-музыкой, создавая настоящую магию на сцене.

Не упустите уникальную возможность увидеть этот великолепный спектакль и ощутить силу рок-хитов в исполнении симфонического оркестра!

Купить билет на концерт Симфонические рок-хиты

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
20 июня суббота
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽

В ближайшие дни

Pra(Killa'Gramm)
16+
Хип-хоп

Pra(Killa'Gramm)

10 октября в 20:00 Рассвет
от 2000 ₽
III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День второй
6+
Джаз Фестиваль

III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День второй

22 июля в 19:00 Юсуповский сад
от 2000 ₽
Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band
6+
Джаз

Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

1 июня в 20:00 Noisy River
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше