Симфонические рок-хиты в Капелле Санкт-Петербурга

Грандиозный вечер классики рока ждет поклонников рок-музыки в Капелле Санкт-Петербурга. Симфонический оркестр исполнил легендарные хиты, которые навсегда вошли в историю музыки. Зрителей ожидают незабываемые мелодии от таких групп, как:

The Beatles

The Rolling Stones

Pink Floyd

Queen

Deep Purple

Led Zeppelin

Nirvana

Metallica

Bon Jovi

The Eagles

The Scorpions

Red Hot Chili Peppers

Europa

Среди исполненных произведений будут такие хиты как Final Countdown, All My Loving, Nothing Else Matters, Satisfaction и многие другие. Эти песни стали не только символом целых эпох, но и образцом для подражания в мире музыки.

Инновационные симфонические подходы

Симфонический оркестр Капеллы много лет успешно экспериментирует с рок-музыкой и джазом. Среди ярких страниц в истории коллектива – совместные выступления с культовыми музыкантами, такими как Ян Гиллан из Deep Purple и Майк Олдфилд. Взаимопроникновение симфонической музыки и рока началось еще в 1960-е годы, когда The Beatles первыми стали привносить элементы классики в свои композиции.

Позднее сцена прогрессивного рока достигла своего расцвета, породив такие жанры, как рок-опера, которая произвела фурор благодаря The Who и Эндрю Ллойду Уэбберу. Шоу Pink Floyd «Стена» стало классическим примером синтеза прогрессив-рока, симфонической музыки и театра.

Дирижёр Эдуард Дядюра

За дирижёрским пультом в этот вечер будет Эдуард Дядюра – российский дирижёр и композитор, окончивший Российскую академию музыки им. Гнесиных. Он имеет впечатляющий опыт работы с выдающимися коллектива и сольными музыкантами, такими как Денис Мацуев и Хибла Герзмава.

Дядюра также руководил спектаклями настоящих шедевров оперного искусства, включая «Аиду» и «Кармен». С августа 2022 года он занимает пост главного дирижёра Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». В этот вечер вы сможете насладиться его талантом и увидеть, как симфоническая музыка может сочетаться с рок-музыкой, создавая настоящую магию на сцене.

Не упустите уникальную возможность увидеть этот великолепный спектакль и ощутить силу рок-хитов в исполнении симфонического оркестра!