Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Концерт во дворце князя Владимира

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга – дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат рок-хиты в симфонической аранжировке. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — здания Дома ученых, построенном в стиле эклектики XIX века. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. На экскурсии вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где прозвучат известнейшие рок-хиты, созданные культовыми коллективами, такими как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые всем песни Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.

На сцене – ансамбль Петро Арт, в который входят классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Рок-хиты при свечах в симфоническом звучании подарят вам незабываемый вечер!

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсией и без экскурсии. Билеты без экскурсии не предоставляют возможности посещения экспозиции. Продолжительность экскурсии-променада составит 30 минут. В случае, если вы опоздаете к отправлению последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по посещению экскурсии; при этом стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Программа концерта

Rammstein - Sonne

Billie Eilish - Lovely

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Ленинград - WWW Leningrad

Metallica - Nothing Else Matters

MANESKIN - I Wanna Be Your Slave

Imagine Dragons - Bones

Evanescence - Bring Me to Life

Ария - Потерянный рай

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Информация о продолжительности

Продолжительность концерта с экскурсией-променадом – 2 часа 10 минут. Без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.