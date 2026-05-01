Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт во дворце князя Владимира

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга – дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат рок-хиты в симфонической аранжировке. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — здания Дома ученых, построенном в стиле эклектики XIX века. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. На экскурсии вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где прозвучат известнейшие рок-хиты, созданные культовыми коллективами, такими как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые всем песни Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.

На сцене – ансамбль Петро Арт, в который входят классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Рок-хиты при свечах в симфоническом звучании подарят вам незабываемый вечер!

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсией и без экскурсии. Билеты без экскурсии не предоставляют возможности посещения экспозиции. Продолжительность экскурсии-променада составит 30 минут. В случае, если вы опоздаете к отправлению последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по посещению экскурсии; при этом стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Программа концерта

  • Rammstein - Sonne
  • Billie Eilish - Lovely
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград - WWW Leningrad
  • Metallica - Nothing Else Matters
  • MANESKIN - I Wanna Be Your Slave
  • Imagine Dragons - Bones
  • Evanescence - Bring Me to Life
  • Ария - Потерянный рай

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Информация о продолжительности

Продолжительность концерта с экскурсией-променадом – 2 часа 10 минут. Без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Май
28 мая четверг
20:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2199 ₽

В ближайшие дни

Александр Иванов и группа «Рондо»
12+
Поп Рок Русский рок

Александр Иванов и группа «Рондо»

20 августа в 20:00 Roof Place
от 6000 ₽
Виктор Комаров
18+
Юмор

Виктор Комаров

3 декабря в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1680 ₽
Ундервуд на Roof Place
16+
Рок

Ундервуд на Roof Place

5 августа в 20:00 Roof Place
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше