Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Рок-хиты в симфоническом звучании в Дворце Великого князя Владимира Александровича

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Санкт-Петербурга, расположенном недалеко от Эрмитажа, состоится уникальное мероприятие – музыкальное путешествие по рок-хитам в симфоническом исполнении.

Увлекательная экскурсия

Начало события ознаменуется увлекательной экскурсией по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых. Это здание, созданное в эклектичном стиле XIX века, удивляет своим архитектурным декором, который придает ему величие и монументальность. На экскурсии у зрителей будет возможность прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи и узнать больше о художественных коллекциях, которые бережно сохраняются в интерьерах парадных залов и великокняжеских кабинетов.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца. Здесь звучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке, завоевавшие сердца меломанов по всему миру. В репертуаре прозвучат композиции таких культовых групп, как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Metallica и Ария. Знакомые композиции Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее объемное звучание.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Рок-хиты в симфоническом звучании подарят зрителям незабываемые эмоции и атмосферу волшебства.

Важная информация для зрителей

Экскурсионные группы отправляются каждые 15 минут, начиная с 15:45. Важно помнить, что в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, доступ к экскурсии будет закрыт. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Программа концерта

Rammstein – Sonne

Billie Eilish – Lovely

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ленинград – WWW Leningrad

Metallica – Nothing Else Matters

MANESKIN – I Wanna Be Your Slave

Imagine Dragons – Bones

Evanescence – Bring Me to Life

Ария – Потерянный рай

Общая продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Возможны изменения и дополнения в программе.