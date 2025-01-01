Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-хиты в симфоническом звучании в Дворце Великого князя Владимира Александровича

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Санкт-Петербурга, расположенном недалеко от Эрмитажа, состоится уникальное мероприятие – музыкальное путешествие по рок-хитам в симфоническом исполнении.

Увлекательная экскурсия

Начало события ознаменуется увлекательной экскурсией по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых. Это здание, созданное в эклектичном стиле XIX века, удивляет своим архитектурным декором, который придает ему величие и монументальность. На экскурсии у зрителей будет возможность прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи и узнать больше о художественных коллекциях, которые бережно сохраняются в интерьерах парадных залов и великокняжеских кабинетов.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца. Здесь звучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке, завоевавшие сердца меломанов по всему миру. В репертуаре прозвучат композиции таких культовых групп, как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Metallica и Ария. Знакомые композиции Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее объемное звучание.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Рок-хиты в симфоническом звучании подарят зрителям незабываемые эмоции и атмосферу волшебства.

Важная информация для зрителей

Экскурсионные группы отправляются каждые 15 минут, начиная с 15:45. Важно помнить, что в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, доступ к экскурсии будет закрыт. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Программа концерта

  • Rammstein – Sonne
  • Billie Eilish – Lovely
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград – WWW Leningrad
  • Metallica – Nothing Else Matters
  • MANESKIN – I Wanna Be Your Slave
  • Imagine Dragons – Bones
  • Evanescence – Bring Me to Life
  • Ария – Потерянный рай

Общая продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Возможны изменения и дополнения в программе.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
16:00 от 3999 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
21 ноября в 21:00 Квартира 8
от 800 ₽
Пикник Гельвеции «Весь апрель никому не верь»
12+
Фестиваль Вечеринка
Пикник Гельвеции «Весь апрель никому не верь»
13 сентября в 20:00 Гельвеция
от 3500 ₽
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
6+
Рок
Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
6 ноября в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше