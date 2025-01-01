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Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-хиты в симфоническом исполнении в Петербурге

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга — дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат рок-хиты в симфоническом звучании. Начало мероприятия — увлекательная экскурсия по залам великолепного флорентийского палаццо, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Уникальная атмосфера

Дворец, известный как Дом ученых, бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. На экскурсии вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца. Здесь прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке, созданные культовыми коллективами, такими как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые и понятные всем без исключения песни Цоя, Billie Eilish, Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание.

Исполнители и программа

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, составленный из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Вот некоторые из произведений, которые вы услышите:

  • Rammstein - Sonne
  • Billie Eilish - Lovely
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград - WWW Leningrad
  • Metallica - Nothing Else Matters
  • MANESKIN - I Wanna Be Your Slave
  • Imagine Dragons - Bones
  • Evanescence - Bring Me to Life
  • Ария - Потерянный рай

Обратите внимание, что программа может изменяться и дополняться.

Важная информация для зрителей

Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Учтите, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Подарите себе незабываемый вечер под рок-хиты при свечах в симфоническом звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
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