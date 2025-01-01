Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Рок-хиты в симфоническом звучании в дворце Великого князя

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга — дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат рок-хиты в симфоническом звучании. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — здания Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Экскурсия по Дому ученых

Архитектурный декор Дома ученых придает ему величие и монументальность. Здесь бережно сохраняются интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Уникальная атмосфера выдающейся эпохи станет отличным началом для вашего вечера.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Зрители смогут насладиться композициями, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, созданными такими культовыми коллективами как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые и любимые песни Цоя, Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Рок-хиты при свечах в симфоническом звучании подарят вам незабываемый вечер!

Важная информация

Обращаем ваше внимание, что экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. При этом стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

Виктор Цой — «Кукушка»

Rammstein — «Sonne»

Billie Eilish — «Lovely»

Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»

Ленинград — «WWW Leningrad»

Metallica — «Nothing Else Matters»

MANESKIN — «I Wanna Be Your Slave»

Imagine Dragons — «Bones»

Evanescence — «Bring Me to Life»

Ария — «Потерянный рай»

Возможны изменения и дополнения в программе.

Детали мероприятия

Исполнители: ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас). Продолжительность концерта с экскурсией — 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.