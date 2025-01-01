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Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

Симфонические рок-хиты во дворце. Экскурсия и концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-хиты в симфоническом звучании в дворце Великого князя

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга — дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат рок-хиты в симфоническом звучании. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — здания Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Экскурсия по Дому ученых

Архитектурный декор Дома ученых придает ему величие и монументальность. Здесь бережно сохраняются интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Уникальная атмосфера выдающейся эпохи станет отличным началом для вашего вечера.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где прозвучат известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Зрители смогут насладиться композициями, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, созданными такими культовыми коллективами как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые и любимые песни Цоя, Billie Eilish и Imagine Dragons в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Рок-хиты при свечах в симфоническом звучании подарят вам незабываемый вечер!

Важная информация

Обращаем ваше внимание, что экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. При этом стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

  • Виктор Цой — «Кукушка»
  • Rammstein — «Sonne»
  • Billie Eilish — «Lovely»
  • Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»
  • Ленинград — «WWW Leningrad»
  • Metallica — «Nothing Else Matters»
  • MANESKIN — «I Wanna Be Your Slave»
  • Imagine Dragons — «Bones»
  • Evanescence — «Bring Me to Life»
  • Ария — «Потерянный рай»

Возможны изменения и дополнения в программе.

Детали мероприятия

Исполнители: ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас). Продолжительность концерта с экскурсией — 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 6 ноября
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Санкт-Петербург, 14 ноября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
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Санкт-Петербург, 20 ноября
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