Симфонические рок-хиты в Особняке М. Кшесинской

Рок-хиты в симфоническом исполнении: незабываемый вечер в особняке Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской, являющийся эталоном северного модерна, станет сценой для невероятного музыкального вечера. Здесь зрители смогут насладиться музыкой, которую любят все!

Концерт предлагает уникальную возможность посетить музей, стоимость которого включена в билет. Гостям будет представлена программа, в которой прозвучат знаменитые рок-хиты в симфонической аранжировке от культовых групп, таких как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Metallica и Ария.

Программа концерта

В программе вы услышите:

Rammstein – Sonne

Billie Eilish – Lovely

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ленинград – WWW Leningrad

Metallica – Nothing Else Matters

MANESKIN – I Wanna Be Your Slave

Imagine Dragons – Bones

Evanescence – Bring Me to Life

Ария – Потерянный рай

И многое другое!

Ансамбль Петро Арт

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который выполнит аранжировки с использованием классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Знакомые и любимые песни получат новое объемное звучание, что сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Экскурсия по музею

После концерта зрители смогут прогуляться по музею, ознакомиться с особенностями архитектуры особняка и увидеть сценические костюмы знаменитой балерины, а также Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям интерьеры помогут погрузиться в атмосферу Серебряного века.

Информация о мероприятии

Длительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет. Не упустите шанс подарить себе незабываемый вечер!