Симфонические рок-хиты в Особняке М. Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской, являющийся эталоном северного модерна, станет сценой для невероятного музыкального вечера. Здесь зрители смогут насладиться музыкой, которую любят все!
Концерт предлагает уникальную возможность посетить музей, стоимость которого включена в билет. Гостям будет представлена программа, в которой прозвучат знаменитые рок-хиты в симфонической аранжировке от культовых групп, таких как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Metallica и Ария.
В программе вы услышите:
На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который выполнит аранжировки с использованием классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Знакомые и любимые песни получат новое объемное звучание, что сделает вечер по-настоящему незабываемым.
После концерта зрители смогут прогуляться по музею, ознакомиться с особенностями архитектуры особняка и увидеть сценические костюмы знаменитой балерины, а также Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям интерьеры помогут погрузиться в атмосферу Серебряного века.
Длительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет. Не упустите шанс подарить себе незабываемый вечер!