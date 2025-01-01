Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

Концерт рок-хитов в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Оранжерее Таврического сада! Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает невероятный концерт, который запомнится на долгое время.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат рок-хиты в исполнении квинтета Петро Арт, состоящего из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Вас ждет исполнение узнаваемых композиций, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов. В этом вечере прозвучат песни таких культовых групп, как:

Rammstein

Nirvana

Ленинград

Metallica

Ария

Цой

Billie Eilish

Bones

Звучание рок-музыки в симфоническом стиле

Рок-музыка в симфоническом звучании, окружённая атмосферой знойных южных стран, сделает ваш вечер незабываемым! Вот некоторые из композиций, которые будут исполнены:

Виктор Цой — «Кукушка»

Rammstein — «Sonne»

Billie Eilish — «Lovely»

Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»

Ленинград — «WWW Leningrad»

Scorpions — «Who Wants to Live Forever»

Metallica — «Nothing Else Matters»

The Pretty Reckless — «Make Me Wanna Die»

MANESKIN — «Zitti E Buoni»

MANESKIN — «Beggin»

MANESKIN — «I Wanna Be Your Slave»

Bones — «Imagine Dragons»

Rammstein — «Du Hast»

Rammstein — «Sonne»

Evanescence — «Bring Me to Life»

Гарик Сукачев — «Моя бабушка курит трубку»

КиШ — «Прыгну со скалы»

КиШ — «Кукла колдуна»

Леди Гага — «Фуга на тему»

Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).

Продолжительность: 1 час 10 минут.