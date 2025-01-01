Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Оранжерее Таврического сада! Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает невероятный концерт, который запомнится на долгое время.
В программе концерта прозвучат рок-хиты в исполнении квинтета Петро Арт, состоящего из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Вас ждет исполнение узнаваемых композиций, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов. В этом вечере прозвучат песни таких культовых групп, как:
Рок-музыка в симфоническом звучании, окружённая атмосферой знойных южных стран, сделает ваш вечер незабываемым! Вот некоторые из композиций, которые будут исполнены:
Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).
Продолжительность: 1 час 10 минут.