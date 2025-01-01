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Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Оранжерее Таврического сада! Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает невероятный концерт, который запомнится на долгое время.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат рок-хиты в исполнении квинтета Петро Арт, состоящего из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Вас ждет исполнение узнаваемых композиций, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов. В этом вечере прозвучат песни таких культовых групп, как:

  • Rammstein
  • Nirvana
  • Ленинград
  • Metallica
  • Ария
  • Цой
  • Billie Eilish
  • Bones

Звучание рок-музыки в симфоническом стиле

Рок-музыка в симфоническом звучании, окружённая атмосферой знойных южных стран, сделает ваш вечер незабываемым! Вот некоторые из композиций, которые будут исполнены:

  • Виктор Цой — «Кукушка»
  • Rammstein — «Sonne»
  • Billie Eilish — «Lovely»
  • Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»
  • Ленинград — «WWW Leningrad»
  • Scorpions — «Who Wants to Live Forever»
  • Metallica — «Nothing Else Matters»
  • The Pretty Reckless — «Make Me Wanna Die»
  • MANESKIN — «Zitti E Buoni»
  • MANESKIN — «Beggin»
  • MANESKIN — «I Wanna Be Your Slave»
  • Bones — «Imagine Dragons»
  • Rammstein — «Du Hast»
  • Rammstein — «Sonne»
  • Evanescence — «Bring Me to Life»
  • Гарик Сукачев — «Моя бабушка курит трубку»
  • КиШ — «Прыгну со скалы»
  • КиШ — «Кукла колдуна»
  • Леди Гага — «Фуга на тему»

Исполнители: Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).

Продолжительность: 1 час 10 минут.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

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