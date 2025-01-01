Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

Симфонический концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер в Оранжерее Таврического сада! Насладитесь звучанием рок-хитов в уникальном симфоническом исполнении. Музыка будет звучать под светом свечей, создавая волшебную атмосферу.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите такие знаменитые композиции:

Rammstein - Sonne

Billie Eilish - Lovely

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Ленинград - WWW Leningrad

Metallica - Nothing Else Matters

MANESKIN - I Wanna Be Your Slave

Imagine Dragons - Bones

Evanescence - Bring Me to Life

Ария - Потерянный рай

И многое другое!

Исполнители

Музыку представит Ансамбль Петро Арт, состоящий из профессиональных исполнителей на скрипках, альте, виолончели и контрабасе. Каждый инструмент привнесет свою уникальную окраску в известные хиты.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и необычной атмосферой!