Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфонический концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер в Оранжерее Таврического сада! Насладитесь звучанием рок-хитов в уникальном симфоническом исполнении. Музыка будет звучать под светом свечей, создавая волшебную атмосферу.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите такие знаменитые композиции:

  • Rammstein - Sonne
  • Billie Eilish - Lovely
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград - WWW Leningrad
  • Metallica - Nothing Else Matters
  • MANESKIN - I Wanna Be Your Slave
  • Imagine Dragons - Bones
  • Evanescence - Bring Me to Life
  • Ария - Потерянный рай
  • И многое другое!

Исполнители

Музыку представит Ансамбль Петро Арт, состоящий из профессиональных исполнителей на скрипках, альте, виолончели и контрабасе. Каждый инструмент привнесет свою уникальную окраску в известные хиты.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и необычной атмосферой!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
В других городах

Санкт-Петербург, 3 января
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 11 января
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 23 января
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

