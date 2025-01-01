Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер в Оранжерее Таврического сада! Насладитесь звучанием рок-хитов в уникальном симфоническом исполнении. Музыка будет звучать под светом свечей, создавая волшебную атмосферу.
В этот вечер вы услышите такие знаменитые композиции:
Музыку представит Ансамбль Петро Арт, состоящий из профессиональных исполнителей на скрипках, альте, виолончели и контрабасе. Каждый инструмент привнесет свою уникальную окраску в известные хиты.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и необычной атмосферой!