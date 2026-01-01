Симфонические рок-хиты: The Beatles, ABBA, Queen, Nova Orchestra

Симфонические рок-хиты Beatles, ABBA и Queen

Удивительное музыкальное событие состоится в исполнении NOVA ORCHESTRA и лучших солистов г. Перми! Зрителей ждет незабываемая программа, которая объединит классические рок-хиты легендарных групп Beatles, ABBA и Queen.

Завораживающая музыка

Программа включает в себя известные композиции, такие как:

Beatles : «Yesterday», «Let It Be», «Back in the USSR», «Imagine», «Can’t Buy Me Love» и другие.

: «Yesterday», «Let It Be», «Back in the USSR», «Imagine», «Can’t Buy Me Love» и другие. ABBA : «Thank You For The Music», «Voulez-Vous», «Gimme! Gimme! Gimme!», «I Do, I Do, I Do», «Mamma Mia» и многие другие.

: «Thank You For The Music», «Voulez-Vous», «Gimme! Gimme! Gimme!», «I Do, I Do, I Do», «Mamma Mia» и многие другие. Queen: «We Will Rock You», «I Want to Break Free», «We Are The Champions», «Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On» и прочие хиты.

Популярность и спрос

В сезоне 2024-2025 года программу успели оценить более 8000 зрителей в 10 городах Пермского края и Свердловской области! По многочисленным просьбам зрителей, этот грандиозный концерт повторится в 2026 году.

Не пропустите!

Пора уже занимать лучшие места на это необыкновенное музыкальное событие. Убедитесь, что не упустили шанс стать частью этого грандиозного шоу!