Симфонические рок-хиты при свечах

Симфонические Рок-Хиты в Исполнении Ансамбля Петро Арт

В программе вечера — известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы сможете услышать легендарные композиции, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, от культовых коллективов, таких как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария.

Уникальное Звучание

Знакомые и понятные всем без исключения песни в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание. На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Рок-хиты в симфоническом звучании при свечах — что может быть лучше?

Программа Вечера

Rammstein – Sonne

Billie Eilish – Lovely

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ленинград – WWW Leningrad

Металлика – Nothing Else Matters

MANESKIN – I Wanna Be Your Slave

Bones – Imagine Dragons

Evanescence – Bring Me to Life

Ария – Потерянный рай

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Исполнители

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас) подарит незабываемые музыкальные моменты.

Дополнительная Информация

Внимание! Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.