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Симфонические рок-хиты при свечах
Киноафиша Симфонические рок-хиты при свечах

Симфонические рок-хиты при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфонические Рок-Хиты в Исполнении Ансамбля Петро Арт

В программе вечера — известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы сможете услышать легендарные композиции, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, от культовых коллективов, таких как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария.

Уникальное Звучание

Знакомые и понятные всем без исключения песни в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание. На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Рок-хиты в симфоническом звучании при свечах — что может быть лучше?

Программа Вечера

  • Rammstein – Sonne
  • Billie Eilish – Lovely
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград – WWW Leningrad
  • Металлика – Nothing Else Matters
  • MANESKIN – I Wanna Be Your Slave
  • Bones – Imagine Dragons
  • Evanescence – Bring Me to Life
  • Ария – Потерянный рай

Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Исполнители

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас) подарит незабываемые музыкальные моменты.

Дополнительная Информация

Внимание! Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
15:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽

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