Симфонические рок-хиты при свечах

В программе вечера — известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы сможете услышать легендарные композиции, которые неизменно занимают верхние строчки хит-парадов, от культовых коллективов, таких как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария.
Знакомые и понятные всем без исключения песни в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание. На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Рок-хиты в симфоническом звучании при свечах — что может быть лучше?
Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.
Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас) подарит незабываемые музыкальные моменты.
Внимание! Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.