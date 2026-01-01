Симфонические рок-хиты. При свечах в оранжерее
Симфонические рок-хиты. При свечах в оранжерее

6+
О концерте

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений прозвучат знаменитые рок-хиты в симфонической аранжировке.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт. Музыканты, исполняющие композиции на классических смычковых инструментах: скрипках, альте, виолончели и контрабасе, подарят вам незабываемые эмоции. Знакомые всем песни обретут новый объем и звучание, создавая уникальную атмосферу.

Программа концерта

  • Rammstein – Sonne
  • Billie Eilish – Lovely
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград – WWW Leningrad
  • Металлика – Nothing Else Matters
  • MANESKIN – I Wanna Be Your Slave
  • Bones – Imagine Dragons
  • Evanescence – Bring Me to Life
  • Ария – Потерянный рай

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Не упустите шанс насладиться классикой рок-музыки в необычном исполнении на живом концерте!

Март
Апрель
Май
18 марта среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
5 апреля воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
10 апреля пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
17 апреля пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
19 апреля воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
8 мая пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
17 мая воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
22 мая пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

