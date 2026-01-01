Симфонические рок-хиты. При свечах в оранжерее

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений прозвучат знаменитые рок-хиты в симфонической аранжировке.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт. Музыканты, исполняющие композиции на классических смычковых инструментах: скрипках, альте, виолончели и контрабасе, подарят вам незабываемые эмоции. Знакомые всем песни обретут новый объем и звучание, создавая уникальную атмосферу.

Программа концерта

Rammstein – Sonne

Billie Eilish – Lovely

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ленинград – WWW Leningrad

Металлика – Nothing Else Matters

MANESKIN – I Wanna Be Your Slave

Bones – Imagine Dragons

Evanescence – Bring Me to Life

Ария – Потерянный рай

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны изменения и дополнения в программе.

Не упустите шанс насладиться классикой рок-музыки в необычном исполнении на живом концерте!