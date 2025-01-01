Меню
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симфонические рок-хиты. Орган и Рок

Симфонические рок-хиты. Орган и Рок

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Вечер рок-композиций в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести этот вечер в уникальной атмосфере старинного собора, где под величественные звуки звучат композиции культовых рок-групп от Queen до Pink Floyd. Это событие станет настоящим погружением в музыкальную историю и наследие, охватывающее важнейшие вехи рок-музыки.

Легендарные исполнители

Каждая из упомянутых групп внесла неоценимый вклад в современную музыкальную культуру. Metallica стала символом хард-рока и хэви-металла, а неподражаемый Фредди Меркьюри и Queen определили развитие поп-культуры в целом. Их новаторство и оригинальное звучание сделали их композиции воистину незабываемыми.

Влияние Pink Floyd

Pink Floyd присоединилась к рядам величайших групп, получив признание по обе стороны океана. Их эксперименты с музыкой сделали их новаторами, оказавшими влияние на целый ряд известных исполнителей. Это дает основание считать их одной из самых важных групп в истории рок-музыки.

Концертные впечатления

В ходе концерта вы услышите знакомые мелодии в великолепном исполнении органа и оркестра. Это уникальное сочетание создаст неповторимую атмосферу, позволяющую по-новому взглянуть на культовые хиты. Не упустите возможность насладиться этой музыкальной феерией!

Купить билет на концерт Симфонические рок-хиты. Орган и Рок

Декабрь
12 декабря пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

